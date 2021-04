Foto: Divulgação FSS

No dia 22/04, o Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou uma mega ação no Colégio Imideo entregando mais de 350 cestas básicas para a população parnaibana, famílias que não são cadastradas no NAS e CRAS da cidade. Mais uma importante ação que o Fundo Social realizou em Santana de Parnaíba.

A distribuição contou com a participação ativa da primeira dama e presidente do FSS e da vice-prefeita de Santana de Parnaíba Rosália Dantas.