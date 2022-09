Gastrobar especializado em choripan chega a Alphaville

Fotos: Glaucia Poppe

Rede Choripan chega à região de Alphaville, na cidade de Santana de Parnaíba, trazendo gastronomia latina com charcutaria própria, arte e lazer

A população e os turistas que frequentam a região do Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, poderão curtir um gostinho especial da Argentina no Brasil. O gastrobar Choripan, especializado no sanduíche latino à base de linguiça com qualidade artesanal, inaugura na cidade neste sábado (3). Com um conceito argentino, mas tempero brasileiro, a rede, que nasceu em Curitiba, tem como essência do cardápio a diversidade de sabores de linguiças, de charcutaria própria elaboradas com carnes de alta qualidade. Sabores como pernil com provolone, frango com queijo coalho, carneiro e costela fazem parte da cozinha única que o Choripan trouxe ao Brasil. Abaixo, os proprietários, moradores de Alphaville, Dirceu, Marcia e Gabriel.

As iguarias servidas no gastrobar inclusive foram reconhecidas nacionalmente em 2019 quando João Scalzo, idealizador do Choripan e chef de cozinha, participou do concurso de Melhor Linguiça do Brasil em um programa de televisão. O sabor pernil com provolone e chimichurri foi levado à atração e ficou entre as finalistas do Brasil.

Liderada por Scalzo e seu sócio Carlos Fracaro, a marca começou suas atividades na capital paranaense em 2013. Desde então está presente em quatro endereços do município, além de outra unidade recém-inaugurada na cidade de Sorocaba. Agora a marca investe no modelo de franquia para abrir unidades também em outros estados. “Acreditamos que cidades do interior de São Paulo, bem como a capital paulista, sejam bons ambientes pelo clima, aceitação popular e por estarem em desenvolvimento”, explica Fracaro.

A unidade de Alphaville será a sexta da rede. O Choripan ainda tem previsão de inaugurar em breve em mais um endereço em território paulista, no município de Embu das Artes. Também há previsão de uma nova unidade na cidade de Curitiba.

A marca registrada do gastrobar são os lanches choripans, que inclusive dão nome à rede, com base em diferentes tipos de linguiças. São cerca de dez sabores, entre eles frango com queijo coalho, pernil com pimenta, porco Moura caipira, carneiro e costela bovina Angus. No choripan da rede a linguiça tem duas opções de acompanhamento: chimichurri, vinagrete e repolho, ou crema de queso e cebola crocante. O Choripan também oferece opções com linguiça vegana, além de um sanduíche vegetariano, com queijo coalho.

“Nos preocupamos em levar ao cliente variedade de sabores para atingir diversidade de públicos e respeitar suas escolhas”, afirma Scalzo. A marca se notabiliza não só por oferecer os lanches, como também por manter produção própria das linguiças frescais para o cardápio.

Todas as opções de linguiça da rede ainda podem ser servidas como porções e também no prato da casa, que traz o sabor escolhido acompanhada de pão, mandioca cozida na manteiga, repolho, vinagrete, farinha de mandioca, mostarda escura e chimichurri.

Outras delícias presentes no cardápio do Choripan são as empanadas e os alfajores, ambos tradicionais no país vizinho. E junto à gastronomia de qualidade não poderiam faltar bebidas diferenciadas. A rede tem uma variedade grande no cardápio que inclui cervejas, cachaças, caipirinhas de sabores inusitados como maracujá com gengibre e amora com amêndoas, drinks e opções sem álcool. O gastrobar também conta com um chope pilsen exclusivo, o Chucho Perro, e um gin, também exclusivo, chamado de Hambre de Colores.

Outras características marcantes no Choripan são a arte e o incentivo ao convívio na área externa. O uso de cores sempre está presente nas fachadas de todas as casas da rede, agregando arte à gastronomia.

“Essa diversidade de cores foi inspirada no Caminito de Buenos Aires, um dos pontos turísticos mais visitados da capital da Argentina. Somos uma marca que não se resume à venda do lanche. O Choripan busca trazer uma experiência única ao cliente. Além da gastronomia simples, saborosa e inovadora, agregamos arte, lazer e latinidade, sendo essa a essência do nosso conceito”, diz Scalzo.

Para oferecer liberdade e conforto, o gastrobar possui ambientes internos e externos diversificados para o consumo dos lanches e bebidas, o que possibilita que o cliente desfrute de diferentes formas de encontros com familiares e amigos.

Franquia na Grande São Paulo - Alphaville

O Choripan Alphaville fica na Avenida Pentágono, em Santana de Parnaíba. O endereço está a cerca de 35 quilômetros do centro da capital paulista. A franquia é administrada por Gabriel Lima, que é formado em Gastronomia e já trabalhou em restaurantes dos Estados Unidos, Portugal e em São Paulo. Ele conta com a parceria do pai, Dirceu Cardoso Silva, que possui uma construtora há 40 anos, para administrar o negócio. Ambos já tiveram uma franquia em outro segmento alimentício, o que dá expertise aos empresários para apostar no gastrobar.

Os dois começaram a procurar por um novo negócio no início de 2022. Quando perceberam nos diferenciais do Choripan uma oportunidade para investir na região, além da possibilidade de crescimento junto com a marca, decidiram apostar na ideia. “O Alphaville possui muitos restaurantes, além de hamburguerias. Não havia nada semelhante a lanches latinos. Com isso, decidimos investir nessa novidade”, explica Gabriel.

Os empresários acreditam no potencial turístico da cidade, que atrai moradores dos municípios do entorno, para a boa aceitação do gastrobar. “Estamos muito próximos à capital paulista e muitas pessoas da região vêm até Santana de Parnaíba com frequência. A cidade tem um centro histórico com a presença de muitos visitantes. Além disso, estamos localizados em meio a outros comércios e áreas residenciais, e isso pode atrair consumidores da cidade”, destaca Dirceu.

Para os empreendedores, o cardápio do Choripan tem potencial de chamar a atenção do público também pela sua praticidade. “A variedade oferecida pela rede com os pratos da casa, as porções e outras delícias latinas incrementa as possibilidades para o cliente”, diz Gabriel.

Serviço

Choripan Alphaville

Endereço: Avenida Pentágono, 90 – Alphaville, Santana de Parnaíba

Horário de funcionamento: terças e quartas-feiras, das 16h30 às 23h30; quinta-feira, das 14h30 às 23h30; sexta-feira e sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 20h. Fechado na segunda-feira.

Instagram da unidade: @choripanalphaville