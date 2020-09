Gilbarco Veeder-Root, empresa sediada em Barueri, estará na Agrishow Experience com soluções inteligentes para gestão do combustível

Foto: Divulgação

O maior evento do agronegócio, este ano em formato totalmente digital, acontece de 14 a 18 de setembro. A Gilbarco Veeder-Root contribuirá com seus equipamentos e soluções no tema “Tecnologia e Inovação” que será a pauta do encontro no dia 16.

A Agrishow Experience acontece em cinco dias, cada um deles dedicado a um tema, cobrindo, praticamente, todos os tópicos de interesse do agronegócio: de equipamentos, a novas tecnologias, passando por legislação, energias renováveis e irrigação, entre outros.

No dia 16, no tema “Tecnologia e Inovação” a Gilbarco Veeder-Root apresentará sua mais recente solução para o segmento industrial e agro, a nova linha de bombas de combustíveis Prime Fleet SaaS. O equipamento conta com todos os recursos inteligentes da linha de bombas industriais Prime Fleet e agrega a nova plataforma de gestão de combustíveis, FuelOnet Pro, resultando numa solução completa de controle integrado de abastecimento de frotas.

“Prime Fleet SaaS é uma combinação única de soluções de abastecimento e gestão de combustível para frotas. Desenvolvida para maximizar a eficiência e reduzir os custos operacionais, oferece agilidade no abastecimento de veículos e proporciona total controle da frota aos gestores, através da geração de dados precisos e disponíveis em tempo real”, explica Leandro Nunes, gerente de marketing estratégico América Latina para soluções de frota.

No painel virtual, Papo com Especialista, Nunes, terá a oportunidade de detalhar a solução, que inclui a plataforma de gestão de dados de abastecimento, FuelOnet Pro.

Hospedada em nuvem, com informações completas sobre o fluxo de abastecimento, a plataforma permite identificar as perdas do processo de abastecimento de combustível, tendências operacionais, além de permitir diversas formas de identificação da frota, entre elas, a identificação automática de veículos por RFID. Este recurso proporciona economia com despesas de combustível, reduzindo o risco de fraude e perdas no processo de abastecimento, garantindo que somente veículos autorizados sejam abastecidos. Para maior segurança dos gestores, a plataforma conta com um potente motor de alarmes que são emitidos de maneira automática, a partir da detecção de abastecimentos irregulares, ou qualquer outro padrão anormal de operação.

“Mais do que nunca, o momento exige soluções acuradas e digitais para postos próprios de empreendimentos agrícolas. Para isso, conseguimos desenvolver um sistema de gestão, praticamente, livre da interface humana para operação local ou remota, contribuindo efetivamente para o resultado final do negócio”, diz o gerente.

Além da solução Prime Fleet SaaS, a Gilbarco Veeder-Root apresentará seu portfólio de industrial voltado para o mercado agro na Agrishow Experience.

Serviço:

Agrishow Experience

Inovação e tecnologia: 16 de setembro de 2020

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/31oO55E

Sobre a Gilbarco Veeder-Root – Produtos testados pelo tempo e aprovados para o futuro. Desde 1865, a Gilbarco Veeder-Root é líder global em equipamentos, tecnologia e soluções integradas para abastecimento de combustíveis e lojas de conveniência. Seus sistemas são projetados para trabalhar de forma integrada proporcionando economia de recursos e maior eficiência. Seja no exterior, no interior, no subsolo ou na nuvem, a Gilbarco tem a solução de abastecimento mais adequada para cada tipo de negócio( www.gilbarco.com.br).