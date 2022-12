Iguatemi conquista “Selo Igualdade Racial” da Prefeitura de São Paulo

Foto: Arquivo

São Paulo, novembro de 2022 – A Iguatemi S.A recebeu, no último dia 18 de novembro, o Selo Igualdade Racial, certificação concedida pela prefeitura de São Paulo, que reconhece instituições privadas cujo quadro de profissionais contratados contempla, ao menos, 20% de pessoas negras, alocadas em diferentes hierarquias e funções

Durante a cerimônia de premiação realizada na II Expo Internacional do Dia da Consciência Negra, mais de 30 empresas, de diferentes setores, foram homenageadas. O objetivo da iniciativa é incentivar a adoção de políticas afirmativas por meio de cotas raciais no âmbito do trabalho, contribuir para a paz social, liberdade e igualdade material de oportunidades, além de promover a igualdade étnico-racial racial e diminuir a incidência de atos discriminatórios, proporcionando diversidade e inclusão no ambiente corporativo.

Engajada e comprometida com a causa, a Iguatemi conta hoje com um quadro diverso e programas internos de conscientização e combate ao racismo, como por exemplo o Programa de Mentoria Etnico Racial. Atualmente, a empresa possui 44% de pessoas autodenominadas pretas ou pardas em seu quadro de colaboradores, em diferentes posições, incluindo cargos de liderança.

“Na Iguatemi, as pessoas estão no centro do nosso negócio, e temos a diversidade, equidade e inclusão como parte dos valores de nossa empresa. Trabalhamos todos os dias empenhados para evoluirmos e, dessa forma, nos tornarmos uma melhor empresa para todas e todos nossos stakeholders. Essa certificação reforça o nosso compromisso com essa causa e nos inspira a seguir”, afirma Vivian Broge, diretora de recursos humanos e ESG da Iguatemi.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m², além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.