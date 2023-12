Inaugurada a 428a. Zona Eleitoral em Santana de Parnaíba, no dia 01 de dezembro

O prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, inaugurou a 428a. Zona Eleitoral na presença do desembargador Paulo Galizia, presidente do TRE-SP, e de outras autoridades do judiciário, e a vice-prefeita Rosalia Dantas. O espaço, onde já funcionava um posto de atendimento que foi inaugurado em 2019, pelo então prefeito Elvis Cezar, agora passa a ser a sede de uma nova zona eleitoral e vai atender também ao eleitorado de Pirapora do Bom Jesus.

Cpm 106.337 eleitores atendidos, a nova Zona será fundamental para agilizar os processos. O cartório está sediado na Rua São Miguel Arcanjo, 92, Centro.