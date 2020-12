Inaugurada a decoração de Natal de Barueri na noite de ontem. Vejam as fotos.

Fotos: Júnior Holanda a serviço da Prefeitura de Barueri

No dia 10, a Prefeitura de Barueri inaugurou, no anoitecer, a decoração natalina no bulevar central. Como já é tradição, uma enorme árvore iluminada foi acesa, e ficará assim todas as noites, até o dia 06 de janeiro, Dia de Reis,

No lago do Parque Municipal do Bairro Boa Vista, também foi colocada uma grande árvore iluminada, mais uma vez, em seu centro.

Por conta da pandemia, muitos eventos não poderão ser abertos ao público, alterando o cronograma da festividade natalina.