Inauguração em Alphaville, das novas dependências do Colégio Tom Jobim com o novo Ginásio Poliesportivo Alphaville em Santana de Parnaíba

Ontem, dia 11, aconteceu a reinauguração do Colégio Tom Jobim após uma grande reforma e ampliação, e inauguração do Ginásio Poliesportivo Alphaville, localizados na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, na altura do Alpha Sítio em Alphaville.

O prefeito Elvis Cezar fez a inauguração oficial ao lado do vice-prefeito Oswaldo Boreli, de integrantes da direção do colégio e de secretários de governo. Mais uma obra que o prefeito está entregando dentro do seu Plano de Metas 2020, antes que o seu segundo mandato acabe em 31 de dezembro.

Todas as dependências do Colégio Tom Jobim ficaram com uma decoração leve e moderna, com ambientes amplos e agradáveis. Vejam as fotos externas e internas abaixo, e do evento oficial:

O colégio conta com 22 salas de aulas que irá permitir a implantação do ensino médio, um ginásio poliesportivo profissional, auditório, biblioteca com uma estrutura excelente, laboratório de robótica e um coworking de startups, voltado ao empreendedorismo.

E, na mesma avenida, está sendo construída a 400 metros do colégio, a Escola Municipal Alphaville para ensino infantil, que terá uma piscina aquecida para aulas de natação, além de curso de inglês.