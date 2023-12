Inaugurado o Natal de Luz de Santana de Parnaíba

Ontem, no Centro Histórico de Santana de Parnaíba, a Prefeitura inaugurou o Natal de Luz, com a abertura com Show de Fogos (acima). E, em uma carreata natalina, o Papai Noel Também chegou e foi para a Casa do Papai Noel para fotos com as crianças.

Na Praça 14 de Novembro, ao lado da Igreja Matriz Santa Anna, o presépio articulado mais uma vez foi montado. E, neste ano, tem anda a novidade das barracas da Feira da Mulher Empreendedora Parnaibana, realizada pela Secretaria da Mulher e da Família, com muitas barraquinhas.

E, as três ruas do centro histórico, assim como a praça, ficaram repletas de lâmpadas e figuras iluminadas natalinas.

A abertura do Natal de Luz foi feita pelo prefeito Marcos Tonho, acompanhado da vice-prefeita Rosalia Dantas, do secretário de Cultura e Turismo Alemão da Banca, e de Antonio Marmo Cezar. O Centro Histórico ficou lotado por moradores e visitantes para assistir ao espetáculo de luzes.