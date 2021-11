Informe Publicitário – 1º Festival do Torresmo e Churros acontece em Santana do Parnaíba, neste fim de semana

Santana de Parnaíba recebe neste fim de semana o 1º Festival do Torresmo e Churros, entre os dias 19 e 21, das 12h às 22h, no bairro da Fazendinha na Av. Ten. Marques, 5555, no mesmo local onde acontece a Feira Noturna da cidade. Trata-se do primeiro evento do gênero no município. Apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

De acordo com os organizadores, o público terá diversas opções de torresmo, como: torresmo de rolo, torresmo mineiro e torresmo caipira, além de outras receitas de porco, como porco no rolete e o tradicional Rojão.

O festival também terá churros, desde os tradicionais, gourmets, cones de churros, além dos churros salgados, inclusive um com bacon.

O evento terá também porco no rolete, linguiça de fumeiro, baião de dois, feijão tropeiro e arroz carreteiro.

O visitante também poderá experimentar hambúrgueres artesanais, crepe francês, além de produtos da culinária venezuelana e doces diversos.

E, para acompanhar todas essas guloseimas, o público poderá escolher entre as cervejas artesanais e os mais de 40 tipos de chope.

Atrações

Uma atração já confirmada é Rob Vulcan, famoso cuteleiro, que apresenta programas de TV. Ele irá fazer forja ao vivo, testes de corte, além de dar dicas de afiação, manutenção, conservação e armazenamento de facas.

Robson Marins é cuteleiro profissional, e fez sua primeira faca com apenas 9 anos de idade. Ele faz parte da 4°geração de uma família de ferreiros, com destaque mundial na cutelaria. Rob Vulcan cria peças utilizadas por famosos de vários segmentos, e já foi participante do Reality Show da Netflix, The Circle.

Rojão é destaque

O rojão hoje é um prato típico da cidade de Ribeirão Grande, no Vale do Ribeira, em São Paulo. O espeto de rojão é feito com carne suína contendo nove temperos tradicionais e naturais da região. Cada espeto tem 500 gramas de carne pura, e é preparado no braseiro.

O nome rojão foi dado porque era feito em pequena escala somente em épocas festivas como São João e São Pedro, por exemplo. E, como nessa época existe a tradição até os dias de hoje, que inclui a comemoração com fogos de artifícios, o tradicional e popular rojão, daí o nome por conta do formato do espeto.

Atualmente, o rojão é produzido e comercializado em grande escala. O produto foi criado há mais de 100 anos por Joaquim Silvério Ferreira. Atualmente, a fabricação e comercialização do Rojão é comandada pela 5ª geração da família. O produto, que é patenteado, pode ser encontrado em festas e eventos da região.

Pet friendly

Além de ser um evento dedicado a toda a família, o Festival de Torresmo e Churros também terá um espaço reservado para receber pets.

Shows musicais

Sexta-feira (19)

18h – Gabriel Fernandes (MPB)

21h – Helena Monteiro (Pop sertanejo)

Sábado (20)

13h –Madu Grandino (MPB)

16h – Banda Sinal Vital (Classic rock)

19h – Lucas e Murilo (Sertanejo)

Domingo (21)

13h – Fernando Berci (MPB/POP)

15h – Newton e William (Sertanejo)

18h – Helena Monteiro (Sertanejo)