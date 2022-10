Informe Publicitário – Shopping Iguatemi Alphaville prepara atrações para o Dia das Crianças

Além das opções de lazer, empreendimento também traz dicas de lojas para compras de presentes

O Dia das Crianças se aproxima e, pensando em proporcionar uma programação exclusiva, o Shopping Iguatemi Alphaville destaca seus espaços de lazer para a criançada se divertir neste 12 de outubro.

A Brinquedoteca Vila Animada, espaço pensado para os pequenos se divertirem enquanto seus pais fazem compras e localizado Piso Lazer do shopping, ficará aberto das 11 às 22h com o valor de R$36 por 30 minutos, após esse tempo existe um valor adicional de R$16 a cada 15 minutos adicionais. Algumas oficinas extras serão oferecidas, sem custo adicional, como a pintura facial e a oficina criativa (ambos somente das 14h às 18h). A novidade é que, os clientes que não conseguirem acompanhar a atração no dia 12, terão uma outra oportunidade, no dia 15, sábado!

Além da Vila Animada, o Shopping também oferece as tradicionais atrações como o AZE Games, Jump Mania e a Sala Junior Cinépolis com o filme recém lançado “As Aventuras de Tadeu” em cartaz.

Enquanto as crianças se divertem, os pais que deixaram a compra do presente para a última hora podem aproveitar para conferir as opções de lojas disponíveis no shopping. A Puket, por exemplo, está trazendo duas promos especiais: a cada R$ 169,90 em compras o cliente pode adquirir uma fronha divertida por R$ 59,90 ou 1 pelúcia pelo valor de R$ 169,90 (valor original 269,90).

Entre outras as alternativas de lojas para compras estão Banana Danger, Piticas, Ticos e Ticas, Brooksfield Junior, BB Básico, C&A, Imaginarium, Pbkids entre outras que prometem agradar famílias com diferentes gostos e perfis.

Sobre o Iguatemi Alphaville

O Iguatemi Alphaville possui as melhores marcas e um mix de moda diversificado. O empreendimento conta com dez restaurantes e as melhores redes de fast food do país.

O projeto arquitetônico é caracterizado pela presença de skylights que favorecem a entrada de luz natural e proporcionam bem-estar aos clientes. As áreas de seating e food garden também fazem parte da singular arquitetura do empreendimento e oferecem conforto, requinte e aconchego.