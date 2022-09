Informe Publicitário – Shopping Iguatemi terá a “Semana do Cinema”

A “Semana do Cinema” segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, o retorno das pessoas às salas de cinema.

Comemorada nos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, agora chega ao Cinépolis do Iguatemi Alphaville, com uma super promoção para trazer toda a família para as salas de cinema.

A Semana Especial acontecerá de 15 a 21 de Setembro, nas salas 2D, 3D e Macro XE da Cinépolis, o preço do ingresso será de apenas R$ 10,00. Tem, também, preço especial no Combo, pipoca + 2 refrigerantes por R$ 29,00.

Os preços promocionais são válidos apenas para compra presencial no cinema.

Fique atento a programação dos dias 15 a 21 de Setembro e venha se divertir.

E, mais:

Cinépolís tem Sala VIP

Na Cinépolis VIP, você é presenteado com salas mais confortáveis, poltronas maiores e reclináveis, para que você desfrute da melhor experiência de cinema. Além de levarmos os alimentos até o seu lugar, basta usar o botão em sua poltrona e um garçom irá atendê-lo.

Cinépolis tem Sala Junior

Imagina um cinema pensado para as crianças? Sim, ele existe! É a Sala Júnior do Cinépolis no Iguatemi Alphaville. Na Sala Júnior do Cinépolis as crianças fazem muito mais do que assistir a um filme e podem experimentar uma maneira divertida de ir ao cinema.