Informe Publicitário – Shoppings da brMalls de todo Brasil oferecem opções de diversão para o Dia das Crianças

Além de uma série de serviços digitais para a compra de presentes, brMalls oferece experiências gastronômicas, atrações e promoções em todo o mês de outubror

Para comemorar o Dia das Crianças, a brMalls preparou uma série de atrações em todo o país. Ao longo do mês de outubro, o mix infantil dos 26 empreendimentos da companhia recebe reforço com atrações temáticas, oficinas gratouitas, sorteios e promções.

“Cada vez mais as famílias vêm ao shopping não apenas para buscar o presente das crianças, mas também para oferecer a elas um dia especial em família. Nosso mix de atrações conta com uma série de atrações desenvolvidas com exclusividade pela brMalls, além de investirmos em promoções exclusivas para a data”, afirma Mariana Lobo, Gerente de Trade e Projetos da brMalls.

A tendência mencionada pela gerente fica clara em uma pesquisa desenvolvida pela Behup, que demonstra que sete em cada dez famílias pretendem comemorar a data em 2022, sendo que mais da metade delas preferem realizar essa comemoração fora de casa.

“Além desse movimento de busca por experiências no mall, estamos preparados para garantir o Dia das Crianças também na casa das famílias, por meio dos nossos serviços digitais, como os sites, apps e Assistente de Compras”, complementa a gerente, que destacando o serviço da Assistente de Compras, no qual o consumidor recebe atendimento personalizado via WhatsApp.

Sorteios para todos os gostos

No Plaza Niterói, Shopping Tijuca (RJ), Catuaí Londrina (PR) e Amazonas Shopping (AM), a diversão é garantida com o sorteio de mais de 20 videogames PlayStation 5. Vale ficar de olho nas regras de cada shopping para o cadastro de Notas Fiscais que dão direito a cupons para participar.

O Shopping Curitiba (PR) vai presentear os pequenos com produtos da linha infantil da L’occitane. Os clientes que gastarem acima de R$500,00 e seguirem as regras da promoção, podem ganhar um xampu para cabelo e corpo (250 ml) e duo sabonete barra (75 g). Com uma fragrância delicada, espuma colorida e formato divertido, os produtos irão transformar o banho da criançada em um momento de alegria.

Já no Shopping Estação de Curitiba (PR), a parceria é com o Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina. Serão sorteadas três viagens para quatro pessoas curtirem o gigante parque multitemático localizado na cidade de Penha, em Santa Catarina. A cada R$200 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer às viagens. Ao todo, serão três pessoas sorteadas que terão direito a quatro pacotes com transporte de ida (saindo de Curitiba) e volta para o parque.

Os membros ativos no Programa de Relacionamento da brMalls também contam com uma série de vantagens. Para isso basta baixar o app e seguir as instruções. Os shoppings que contam com essa facilidade são o VillaLobos, Tamboré, Jardim Sul e Mooca Plaza em São Paulo; além do NorteShopping, Tijuca e Plaza Niterói no Rio de Janeiro.

Um mundo de atrações para os pequenos

No Shopping Plaza Niterói (RJ) a diversão fica por conta no festival de música e gastronomia Taste Lab, que ganha edição especial dedicada às crianças, no dia 12 de outubro, quarta-feira, a partir das 12h, no terraço do Plaza, no G6. O entretenimento inclui um espaço para brincar, com escorrega inflável e pula-pula e mais de vinte opções de comidas e bebidas, com um cardápio bem variado. Na praça de eventos, quem comanda a brincadeira é a Authentic Games, com cama elástica, painel temático para fotos, personagens em 3D, piscina de bolinhas com escorrega e cabines de jogos de vídeo game.

Ainda no Rio, o Shopping Tijuca destaca as atrações do Cidade Animasom, Espaço Mundo Bita, Mundo dos Blocos, Kids Place e Espaço Kids. Durante o dia 12 de outubro, o espaço Kids contará com várias oficinas especiais e recreação durante o horário de funcionamento do Shopping. Já o Espaço Mundo Bita traz elementos como um tobogã gigante, balões giratórios, piscina de espuma, quadra de futebol, em uma área de mais de 300m².

O Goiânia Shopping (GO) preparou uma programação especial de 8 a 12 de outubro, com atividades gratuitas no espaço lúdico do Piso 1. Crianças de todas as idades poderão participar de oficinas de slime, contação de histórias e oficinas de pintura. No dia 12 o shopping promove uma Gincana Recreativa, seguida de Show de Mágica e Desafios.

O Amazonas Shopping traz o parque inspirado no filme Jurassic Dominion. O espaço propõe uma imersão no universo dos dinossauros, com diversas atividades interativas como o biosyn outpost, no qual os visitantes sobem em uma plataforma e realizam movimentos em uma esfera para ganhar pontos. Há também a fuga do velociraptor, em que é preciso correr em uma esteira para fugir do dinossauro, até as luzes acenderem.

O Shopping Estação BH resolveu garantir dois presentes, que vão para além do mês de outubro. Dois parques fixos e gratuitos para a meninada que, além de prestar uma homenagem a Minas Gerais, pretendem estimular o senso de pertencimento das crianças com o estado onde vivem. Já o Independência Shopping (MG) recebe estreia do Le Petit Cirque, o tradicional circo europeu, além da continuidade da atração Mundo dos Blocos, disponível desde setembro.

No Shopping Vila Velha (ES) a semana das crianças será marcada momentos especiais para as famílias ao ar livre. No dia 12, além da programação recreativa, haverá show de mágica e área para brincadeiras com recreadores para a turminha se divertir.

