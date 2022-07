Inscrições abertas para a nova edição do Casamento Comunitário até o próximo dia 15 de julho

Foto: Sandro Almeida/ Secom

Os casais da cidade interessados em realizar o sonho de oficializar a sua união podem procurar a unidade de Assistência Social mais próxima para realizar a inscrição

Com o intuito de regularizar gratuitamente a situação jurídica e civil de casais de baixa renda, o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o cartório, realiza mais uma edição do Casamento Comunitário.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de julho e os interessados devem comparecer aos CRAS e NAS mais próximos de suas residências, de segunda a sexta-feira.

Vale lembrar que para a inscrição é necessário levar o RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento atualizada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4622-7500 Ramal: 7104

Além da oficialização, é oferecido um curso preparatório para o casamento, o “Dia Forever”, onde uma semana antes os casais são convidados a participar de uma confraternização em que eles recebem diversas orientações, por meio de palestras e orientações voltadas ao planejamento familiar, e como resolver problemas e desafios diários do casamento. O evento é finalizado com um jantar especial para os casais.