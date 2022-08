Instituto CCR, em parceria com a ONG Gerando Falcões, arrecada mais de 27 toneladas de roupas em campanha

Foto: Divulgação

Foram mais de 150 locais de arrecadação, incluindo pontos instalados pela CCR AutoBAn, responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O Instituto CCR, em parceria com a ONG Gerando Falcões, arrecadou 27,799 toneladas de roupas com a Campanha Gerando Novos Caminhos, fomentando a solidariedade, o voluntariado e o conceito de economia circular. As peças foram encaminhadas para a ONG que, por meio de suas lojas, poderão gerar lucro social, que será revertido para os projetos da Gerando Falcões.

Para alcançar esse número expressivo de doações, a campanha contou com abrangência nacional, com mais de 150 pontos de arrecadação localizados nos modais da CCR, em rodovias, aeroportos, barcas, VLT e metrôs, incluindo locais na região de abrangência da CCR AutoBAn, responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

“A ação resultou em uma parceria muito produtiva entre o Instituto CCR, CCR AutoBAn e a ONG Gerando Falcões. Conseguimos sensibilizar ao mesmo tempo os colaboradores da CCR e o público externo. Para nós, é muito importante fazer parte desse processo de transformação social e contribuir para a geração de renda para os jovens que participam da Gerando Falcões”, avaliou Ariane Teles, Analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha.

“A CCR é uma grande parceira, que não mede esforços para contribuir com os projetos da Gerando Falcões, incluindo o Bazar que, além de destinar o valor arrecadado para as nossas iniciativas, funciona como uma escola para jovens moradores de favela atendidos pela ONG. Eles recebem uma ajuda de custo e atuam nas unidades para aprender sobre trabalho em equipe, empreendedorismo, assertividade, entre outros temas”, destaca Mayara Lyra, Diretora de Negócios Sociais da Gerando Falcões.

A ação faz parte de uma agenda da CCR de iniciativas de responsabilidade social, que estão alinhadas aos princípios de ESG (em português, Meio Ambiente, Social e Governança). No total, foram 69 dias de campanha, que teve início em 23 de maio até o fim de julho.

Bazar da Gerando Falcões – Em outra ação em parceria com a Gerando Falcões, foi implantado um bazar da ONG na Estação Eucaliptos, da Linha 5-Lilás em São Paulo, que é administrada e operada pela ViaMobilidade. O espaço foi inaugurado em maio deste ano e disponibiliza peças de vestuário com até 80% de desconto do valor original, oferecendo bens de consumo a preços acessíveis. O bazar ainda comercializa itens online, no link https://bazar.gerandofalcoes.com/



Sobre o Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, para proporcionar transformação social. Com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários, como o Caminhos para a Cidadania, que atende mais de 1,3 mil escolas, e o Caminhos para a Saúde – presente em seis regiões – oferecendo atendimento a caminhoneiros, motociclistas e ciclistas. O foco do Instituto CCR é a transformação social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Somente em 2021 foram aplicados mais de R$ 40 milhões em projetos sociais gerenciados pelo Instituto. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

Sobre Gerando Falcões

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua para acelerar o poder de impacto de líderes de favelas de todo país que possuem um sonho em comum: colocar a pobreza das favelas no museu. Seu foco são iniciativas transformadoras, capazes de gerar resultados de longo prazo. O projeto entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania e executa programas de transformação sistêmica em comunidades, como o Favela 3D.