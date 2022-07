Integrantes do Projeto Crescer de Santana de Parnaíba participam do curso Descomplique Empreendedorismo

Foto: Secom

Na sexta-feira (24/06), a Prefeitura de Santana de Parnaíba, em parceria com o Sebrae, deu início ao curso Descomplique Empreendedorismo voltado para os integrantes do Projeto Crescer, na Arena de Eventos.

Os integrantes farão o curso durante cinco sextas-feiras consecutivas. Atualmente são mais de 220 pessoas do Projeto Crescer, que estão sendo capacitadas profissionalmente e trabalhando na prefeitura por um período de 9 meses com direito a um salário mínimo, cesta básica e passagem de ônibus. Durante a cerimônia de abertura do curso Descomplique Empreendedorismo, o Prefeito Marcos Tonho relatou “Após período trabalhado, encaminhamos a pessoa para a conquista de um emprego junto ao mercado de trabalho”.

Os integrantes do CCCA, do CRAS e NAS, também receberão diversos cursos, com duração de 40h, sendo ministrados os seguintes temas: Chapeiro, Libras, Organização de Casa, Técnico de Vendas, Cuidador de Idosos e Design de Sobrancelhas. Com a participação de mais de 100 pessoas.

Quinta-feira, (30/06), iniciou o curso de Brigadeiro Gourmet, com vagas para os integrantes do CCI.