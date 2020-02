Mall Boutique em Barueri expande seu mix de lojas e serviços contribuindo para geração de empregos

Foto: Divulgação

Alpha Square Mall destaca resultado de pesquisa do CAGED apontando o município como a sexta cidade do Brasil que mais proporcionou trabalho em 2019

Com opções de lojas e serviços em meio a um jardim e a um complexo comercial, seguindo o conceito de Mall Boutique, o Alpha Square Mall vem se tornando um importante destino de entretenimento, negócios e comércio na região de Barueri, conquistando novos visitantes não somente locais, mas também de São Paulo e cidades do interior mais próximas.

E em Barueri, o empreendimento tem sido um expressivo gerador de postos de trabalho com a expansão do seu mix de lojas e serviços nos últimos meses. O que corrobora diretamente para os dados apontados pelo CAGED -Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados-.

De acordo com os números, a região de Barueri foi a sexta cidade que mais proporcionou empregos no ano passado. O município encerrou 2019 com 7.546 novas vagas de trabalho formal, uma alta de 3,18% em relação à quantidade de vagas disponíveis em dezembro de 2018. Ficando atrás somente de grandes cidades como São Paulo, que registrou 80.331 vagas, Belo Horizonte (22.703), Curitiba (19.235), Brasília (16.241) e Manaus (10.458).

“Ficamos muito satisfeitos e ainda mais otimistas com esse cenário promissor. Isso mostra que estamos no caminho certo, com projetos e ações contribuindo a favor dessa importante retomada econômica”, declara Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

Segundo a superintendente, nos últimos meses o Mall registrou crescimento de 80% no fluxo de pessoas aos finais de semana e 20% em dias úteis. Além disso, o empreendimento implantou totens para carregamento de celular, entre outras comodidades e benefícios aos visitantes.

Algumas das novas operações recentes do Alpha Square Mall, são: Studio Aline Rennó -um espaço com cabelereiros e manicure-; Winenow, uma loja especializada em vinhos das mais importantes vinícolas de todo o mundo; Intergraus, dedicado a cursos pré-vestibulares; Brevitá, que oferece todos os tipos de massas, inclusive rodízio de pizza às sextas; Square Coffee -especializada em café artesanais de diferentes tipos-; Mini Mercado Express; e Mercearia de Bolos, com sabores exclusivos, inspirados em receitas tradicionais, típicas de avó, que reúnem simplicidade e harmonização de ingredientes exclusivos.

O Manuia Spa mudou de loja e agora está no piso superior do Mall. O portfólio de serviços também foi alterado e está exclusivamente focado em bem-estar. Além disso, a unidade no shopping expandiu o atendimento e está gerenciando e comercializando também as reservas na agenda do SPA no Club Med Lake Paradise.

No estacionamento, a novidade é a Estapar, que assumiu a operações e prevê mais facilidades ao público do empreendimento para 2020.

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 com arquitetura diferenciada assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim-, além de um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor para o visitante efetuar suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

“Nosso objetivo é proporcionar experiências distintas de um shopping center convencional, mas atendendo às mesmas necessidades e demandas do público”, comenta a superintendente Adriana.

O Alpha Square Mall fica na avenida Sagitário, 138, em Alphaville. Mais informações pelo

site www.alphasquaremall.com.br e redes sociais Instagram e Facebook.

Horários de funcionamento do shopping

Lojas

-segunda-feira a sexta-feira das 10h às 19h

-sábados, domingos e feriados das 10h às 17h

Gastronomia

Com horários diferenciados (a maioria)

Tem acesso a portadores de necessidades especiais