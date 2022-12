Natal de Luz e Feira de Natal da Mulher Empreendedora acontecem a partir desta sexta-feira (2/12) em Santana de Parnaíba

Na sexta-feira (02/12), Santana de Parnaíba passa a receber a visita de milhares de turistas para prestigiar uma das mais tradicionais decorações de natal de toda região com a abertura oficial do Natal de Luz, a partir das 19h. No mesmo dia também ocorre no Centro Histórico a Feira de Natal da Mulher Empreendedora. O evento acontece às sextas, sábados e domingos, a partir das 12h, até o dia 18 de dezembro.

A expectativa é de um público ainda maior que nas edições anteriores do evento, já que no dia da abertura (02/12), a prefeitura disponibilizará um telão onde os presentes poderão acompanhar a partida entre Brasil e Camarões, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022.

A diversão com certeza é garantida. A decoração conta com mais de 500 mil lâmpadas de LED espalhadas por toda a cidade, atrações musicais como o tenor Thiago Arancam e um grande presépio articulado. Já na feira, os visitantes encontrarão uma vasta quantidade de opções produzidas pelas micro e pequenas empresárias.

NATAL DE LUZ

Data: A partir de 2/12

Horário: A Partir das 19h

Local: Praça 14 de Novembro – Centro Histórico

FEIRA DE NATAL DA MULHER EMPREENDEDORA

Data: De 2 a 18 de dezembro (Sextas, sábados e domingos)

Horário: A partir das 12h

Local: Praça 14 de Novembro – Centro Histórico