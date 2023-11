Natal de Luz de Santana de Parnaíba terá presépio, Papai Noel, show de Thiago Arancam e Feira da Mulher Empreendedora

Na contagem regressiva para as festividades natalinas e faltando pouco mais de um mês para 2024, os preparativos para o Natal de Luz de Santana de Parnaíba já começam a se destacar. Além da produção de um presépio gigante com 200 metros quadrados, que segue em ritmo acelerado na Praça 14 de Novembro, haverá uma programação com a chegada do Papai Noel, show do tenor Thiago Arancam, Feira de Natal da Mulher Empreendedora e Orquestra Municipal.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, responsável pelo projeto natalino, o presépio montado sobre uma plataforma de madeira com cobertura de sapê, que conta a história do nascimento de Jesus, será inaugurado no dia 01/12, às 19h, e o encerramento das festividades se dará com a Folia de Reis no dia 06/01/2024.

Já a Feira da Mulher Empreendedora, organizada pela Secretaria da Mulher e da Família, oferecerá ao público barracas com produtos artesanais, entre outros. A oportunidade gera visibilidade e renda para as parnaibanas que desenvolvem importantes trabalhos na cidade. Confira a programação completa nas redes sociais da prefeitura.