Nota de falecimento: Max Santana

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Max Santana, na tarde de hoje, por Covid-19, ex-secretário de Comunicação de Santana de Parnaíba e atual produtor do Programa Brasil que Faz de Elvis Cezar, na Rede TV, dentre outros projetos, um deles o ICon de coaching. Morador do Tamboré 4 no bairro de Alphaville. Deixa esposa Vanessa e filha, a menina Sarah.

O prefeito Marcos Tonho de Santana de Parnaíba, fez uma homenagem ao Max, com o seguinte comunicado emocionado:

“Faleceu na tarde deste sábado, 03/04, aos 47 anos de idade, o ex-secretário de comunicação da prefeitura de Santana de Parnaíba, palestrante e professor Max Santana, que lutava desde o dia 05 de março contra as complicações em decorrência da COVID-19 no Hospital Cruzeiro do Sul no município de Osasco.

Max Santana foi secretário de comunicação de 2016 a 2020, onde foi desligado da prefeitura para coordenar o marketing da nossa vitoriosa campanha para prefeito. Atualmente prestava assessoria direta ao ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar em seus programas na televisão e em suas mentorias de gestão pública.

De origem humilde, Max Santana era palestrante e fundou o Icon21 de desenvolvimento pessoal, onde contava sua incrível história de vida. O pai era motorista de ônibus, a mãe dona de casa. Passou uma infância de dificuldades, chegando a passar fome. Com mente empreendedora, abriu seu primeiro negócio aos 11 anos de idade ao vender picolé na rua. O menino cresceu, se formou em administração de empresas, bacharelado em Propaganda e Marketing, pós-graduação em controladoria e especialização em Marketing Direto, Tecnologia Aplicada aos Negócios, Ensino a Distância e Programação Neurolinguística.

Autor dos livros “Marketing Para o Sucesso” e “Acredite, Vai Dar Certo” Max Santana deixa para a posteridade seus aprendizados e principalmente ensinamentos que impactaram milhares de pessoas em seus treinamentos e palestras.

Max Santana deixa a esposa Vanessa e a filha Sarah. Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos neste difícil momento.”

Descanse em Paz, Max!