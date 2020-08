Oba Hortifruti Farm acaba de chegar a Alphaville em Barueri.

Rede traz o conceito “Farm”, inspirado em fazendas ao redor do mundo, para Alphaville

A proposta inovadora do Oba Hortifruti Farm acaba de chegar a Barueri, em Alphaville.

A rede celebrou a abertura do 56 º estabelecimento no país, o 22 º em São Paulo Capital. A nova unidade, localizada em Alphaville Empresarial, na Alameda Araguaia – número 120, iniciou as atividades no dia 13 de agosto.

Com o intuito de levar o clima da fazenda para dentro da cidade, o conceito Farm apresenta uma loja com decoração temática, que retrata fazendas do mundo todo, e conta com personagens cênicos que interagem com os clientes – tudo pensado para proporcionar um momento de compras mais prazeroso e divertido para as famílias – principalmente para as crianças.

Além da ambientação que reproduz o clima do interior, enquanto as crianças se divertem, os adultos podem conferir a variedade e frescor dos alimentos – principais diferenciais do OBA – em uma loja completa, de 1166m², que engloba todos os setores, como hortifruti, açougue, peixaria, mercearia, autosserviço, frios, laticínios, padaria, floricultura, adega e grill – que dispõem de produtos importados, nacionais e também os da marca própria da companhia, a linha Oba Bem Querer.

Para quem preferir fazer as compras sem sair de casa, pode realizar pedidos através do delivery da loja, com contato feito pelo e-mail: delivery.alphaville@redeoba.com.br.

Referência em saudabilidade, o Oba Hortifruti promete garantir experiências de compras únicas e especiais, e com excelência em atendimento ao cliente. A rede também conta com outras unidades espalhadas pelos estados de São Paulo, Distrito Federal e Goiás.

SERVIÇO

Oba Hortifruti FARM – Alphaville

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h.

Endereço: Alameda Araguaia, 120 – Alphaville Industrial, Barueri – SP

Pedidos de delivery: delivery.alphaville@redeoba.com.br

SOBRE O OBA HORTIFRUTI

A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente, garantindo o equilíbrio perfeito entre sabor e saúde para a vida das pessoas. Acredita que reunir a família e os amigos ao redor da mesa é um momento gostoso e saudável. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, O Oba é fonte para quem deseja manter uma boa alimentação.

A rede também foi premiada duas vezes pela Folha de S. Paulo como a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria hortifruti. A pesquisa, chamada Top of Mind, é realizada todo ano pelo Datafolha, em mais de 170 cidades brasileiras.

Atualmente, a marca possui mais de 50 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Com 40 anos de história, a rede expandiu sua atuação no mercado com setores de frios e laticínios, açougue, adega, mercearia, importação própria, pré lavados, lanchonete, floricultura, padaria e restaurante, que complementam o setor de hortifruti.