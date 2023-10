Outubro Rosa de Santana de Parnaíba tem de Duelo esportivo a exame de mamografia

Foto: Secom

Neste mês de movimento internacional do Outubro Rosa, a Prefeitura de Santana de Parnaíba está oferecendo à população uma programação bem diversificada, que inclui Duelo esportivo e exame de mamografia. O objetivo da gestão pública é alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para conscientizar as parnaibanas, a Secretaria de Atividades Físicas, Esporte e Lazer tem promovido o Duelo Esportivo com aulas de ritmos, aeróbica e mat pilates. A ação que tem registrado a participação de centenas de moradoras será encerrada com uma caminhada de 11 km no dia 23/10, com saída às 19h do Complexo Central.

Já na Saúde, além do trabalho desenvolvido com média de 650 a 800 mamografias por mês, a Secretaria intensificou a oferta de palestras com especialistas, identificou as mulheres de 50 anos que não fizeram o exame nos últimos dois anos, ligou e ofereceu agendamento imediato. E mais, no caso das mulheres na faixa dos 40 anos está organizando agendamento na forma de livre demanda.