Parque Dom José recebe o Oktober Bier Fest Barueri neste final de semana

Foto: Arquivo – Ricardo Santos/ Secom

Com relação à gastronomia, variedade também não vai faltar. Pratos de origem alemã, hambúrgueres artesanais, churrasco, torresmo, pizza no cone, comidas de boteco e doces agradarão a todos os gostos, ao som do rock’n’roll.

Na sexta-feira o som ficará por conta das bandas Rockaholics, a partir das 18h, e Purgatory Iron Maiden, a partir das 20h; no sábado a festa começa cedo, às 12h, com apresentação da School of Rock, seguida das bandas Naja, às 14h, Trip in Trio, às 17h, e Há Tempos Legião Urbana Cover, às 20h. No domingo terá The Loreans, às 12h, Angel Sberse & Devil Bjack, às 15h, e Metallica For All Tribute Brazil, às 18h.