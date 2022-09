Em mais um passo para sua expansão, Shopping Tamboré inaugura três novas operações em setembro

Foto: Divulgação

O ano de 2022 é um marco para o Shopping Tamboré, administrado pela brMalls e localizado na região de Alphaville, que completou 30 anos de idade e está no processo de abertura de seu novo corredor, em sua quarta expansão. O espaço conta com um novo conceito open mall e trará marcas top of mind e top of heart para os frequentadores.

Para dar início a este novo momento do empreendimento, o Shopping Tamboré inaugurou nessa semana três novas lojas: Daiso, Rosa Valverde e Klin, reforçando a diversidade de mix e trazendo opções renomadas para os mais variados gostos e necessidades.

Com foco em produtos de decoração e papelaria, a Daiso Japan traz um mix diferenciado, com itens coloridos e com uma estética cativante, por um preço acessível, tendo um ticket médio de R$ 45. Não à toa, seu nome significa “grandes criações”, remetendo à criatividade e variedade de seus produtos.

E, para os frequentadores Tamboré, a loja está com uma campanha especial para os clientes em sua semana de inauguração: os 100 primeiros clientes da unidade nos dias 20 e 21 de setembro ganham um brinde especial e, nos dias 24 e 25 de setembro haverá uma degustação de itens da Kikkoman.

Já aos amantes de joias e adornos, a grande novidade é a chegada da Rosa Valverde, referência em semijoias. Há mais de 30 anos no mercado, a marca traz peças com design exclusivo em pedras naturais, banhadas a prata ou ouro.

Para completar, a loja especializada em calçados infantis Klin é a outra grande novidade do shopping. Presente em mais de 60 países, a marca desembarca na região de Alphaville para expandir o mix de moda infantil do empreendimento, trazendo opções para os mais variados gostos e ocasiões para a criançada.

Todas a unidades estão localizadas na nova ala do Tamboré, próximas à loja da Decathlon. “Essa nova expansão vem brindar os 30 anos do Shopping Tamboré, e é com muita alegria que trazemos ao nosso público marcas queridas e desejadas, reforçando nosso comprometimento em proporcionar um mix completo e com grandes nomes no mercado”, celebra Rafael Moral Marques, superintendente do Tamboré.

Sobre o Shopping Tamboré

Presente há 30 anos na região de Alphaville, o Shopping Tamboré conta com um ambiente agradável, confortável e ao ar livre, proporcionando aos seus clientes um variado mix de lojas que agrada a toda família. Como um destino de entretenimento, gastronomia e experiências, o shopping traz marcas icônicas como Maria Filó, Decathlon, Animale, Reserva, Shoulder, Klin, Daiso, Maria Filó, Pirajá, Nanica, Le Pain Quotidien, Carlos’s Bakery, Petit Paris 6, Madero, Braz Trattoria, Manihi e Outback, entre outras, além de uma série de opções de lazer e abertura do Taste Lab, novo polo gastronômico do shopping.

Sobre a brMalls

A brMalls é referência no setor de varejo no Brasil e tem em seu portfólio 31 shoppings centers - sendo 26 de administração própria e 5 com participação - relevantes nas cinco regiões do país. Os estabelecimentos estão presentes nos estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Orientada pela inovação e com o propósito de transformar seus espaços em destinos de felicidade e oportunidades, a companhia busca promover – com um mix diversificado – a melhor experiência ao consumidor e gerar resultados sólidos e de longo prazo para lojistas e investidores.