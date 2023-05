Pizzaria em Alphaville investe em modelo de negócio saudável e oferece produtos glúten free e opções lowcarb

No Alpha Square Mall, a Pizza For Fun é um dos poucos restaurantes na região que oferece um cardápio 100% sem glúten e diferenciado, composto por pratos veganos e outras delícias

Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, cerca de dois milhões de brasileiros sofrem com a doença celíaca, que é considerada um distúrbio silencioso. A cada oito indivíduos que possuem a enfermidade, apenas um tem o diagnóstico confirmado. Com a alta destes números, cada vez mais empreendedores buscam investir em negócios no setor. No Alpha Square Mall, em Alphaville, a Pizza For Fun é um dos destaques da região por ser especializada em massas glúten free. A pizzaria, que também possui unidades em São Paulo, é conhecida por oferecer opções à base de farinha de arroz, grão de bico e lowcarb, além de pratos veganos. Atende os clientes de Alphaville e região servindo tanto no salão quanto através do delivery.

Segundo dados da agência internacional Euromonitor, o mercado para produtos glúten free teve um crescimento aproximado de 40% até 2022. A Pizza For Fun investe para oferecer produtos saborosos que atendam um nicho ainda pouco explorado, especialmente em shopping centers.

Além da variedade de pizzas glúten free no cardápio, com mais de 30 sabores, a pizzaria dispõe de opções de massas, receitas veganas e risoto. Ao todo, a rede possui a unidade em Alphaville, no Alpha Square Mall, e seis endereços na capital paulista, com serviço no local e delivery.

“Estamos sempre buscando oferecer um mix de serviços e produtos diferenciados aos nossos visitantes, e a pizzaria é um dos grandes sucessos em nosso shopping, tanto por suas receitas quanto pelo atendimento na região”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.