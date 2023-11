Policiais da 2a. DP de Barueri prendem hoje um dos autores de roubo à loja da Claro no Shopping Tamboré em janeiro deste ano

Foto: Arquivo de 19/01/23

Conforme já noticiado anteriormente, o 2. DISTRITO POLICIAL DE BARUERI, DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CARAPICUIBAI, DEMACRO, sediada na Alameda Araguaia em Alphaville, cujo delegado de polícia titular é Ednelson de Jesus Martins, unidade que vem investigando crime de roubo ocorrido no dia 19/01/2023 nas dependências da Lojas Claro, situada no shopping Tamboré, nesta cidade, ocasião em que quatro indivíduos mediante grave ameaça renderam os funcionários da loja e subtraíram 105 aparelhos celulares, fugindo em seguida em um veículo Fiat Siena, que foi logo depois abandonado, após intenso trabalho investigativo policiais desta unidade identificaram inicialmente K. e J. E. como dois dos autores, contra os quais foram decretadas as prisões temporárias, estando estes foragidos.

Foi também identificado D.R.B.J. como sendo mais um dos autores e contra o qual também foi decretada a prisão temporária, que foi cumprida hoje, e efetivamente preso no bairro Itaquera, na capital, sendo formalmente interrogado e indiciado por roubo qualificado e associação criminosa, confirmando-se o envolvimento de todos acima no crime. Apurou-se ainda que os celulares foram vendidos para terceiros que enviam tais aparelhos para outros países, onde não existe sistema de bloqueio, como no Brasil.

Durante a diligência de hoje, no cumprimento dos mandados de prisão e de busca, foram encontrados diversos objetos em sua residência, apurando-se que D.R.B.J., que já possui antecedentes por crime semelhante e que saiu da cadeia em outubro/22, está também envolvido no crime de roubo ocorrido no Poli Shopping Guarulhos no mês de outubro/23.