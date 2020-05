POLICIAIS MILITARES SE DEPARAM COM VEÍCULO EM CHAMAS EM BARUERI

Foto: 20BPM-M

Ontem (11), Policiais Militares que atuam na 5ª Cia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento pela Avenida Cachoeira, se depararam com um veículo em chamas, rapidamente os Policiais utilizaram extintores e baldes com água, cedidos pela população, onde foi possível apagar o incêndio, evitando possíveis acidentes e feridos.

Posteriormente, o dono do veículo relatou que havia realizado manutenção na bomba de combustível, onde a mangueira escapou, derramado combustível no motor onde veio a iniciar o incêndio, que ao perceber as chamas saiu do veículo juntamente com sua esposa.

Diante do fato, viatura do Corpo de Bombeiros chegou no local fornecendo o apoio necessário.