Prefeito Elvis Cezar inaugura Complexo Esportivo Colinas da Anhanguera

Fotos: Marcio Koch/ Secom

Moradores do bairro comemoraram a entrega da unidade esportiva que é a primeira dos seis complexos que estão previstos para serem inaugurados até o final do ano

Com o objetivo de promover o desenvolvimento e a qualidade de vida para a população de Santana de Parnaíba, o prefeito Elvis Cezar segue inaugurando importantes obras em todos os bairros da cidade. E, na última quarta-feira (07) entregou o Complexo Esportivo do bairro Colinas da Anhanguera.

Mantendo os protocolos de distanciamento social e as medidas preventivas contra o coronavírus, a cerimônia de inauguração foi transmitida pelas redes sociais, onde o prefeito falou da importância em promover espaços públicos voltados a prática esportiva e de atividades físicas para a população: “o Complexo do Colinas conta com uma estrutura de primeiro, beneficiando os mais de 15 mil moradores deste bairro, além dos cerca de 500 alunos do colégio infantil que poderão fazer atividades esportivas no contraturno do período escolar e isso tem sido a marca da nossa gestão que é cuidar das pessoas, com qualidade”, comentou o prefeito Elvis.

Pessoas que residem próximo da unidade foram conferir de perto os ambientes que contam com uma piscina semiolímpica, vestiários, sala multiuso, entre outros e ficaram impressionados com a estrutura do complexo

De acordo com a secretaria responsável, até o final do ano serão entregues os cinco complexos esportivos dos bairros Fazendinha, Cidade São Pedro, Alphaville (que faz parte do Colégio Infantil), Imídeo Nerici e o Complexo Esportivo Central, localizado no Jardim São Luís.