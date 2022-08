Prefeitura libera faixa de via em duplicação na Aldeia, do outro lado de Alphaville

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), liberou na noite de quinta-feira, 28, uma das faixas da avenida João Batista Soares (margeando o Rio Tietê), sentido Aldeia, cuja via está sendo alargada e duplicada. A pista com destino Centro e Vila Boa Vista já estava operando normalmente. As obras têm 90% dos serviços prontos, faltando apenas readequação do projeto para entrega antecipada neste semestre.

O trecho liberado faz conexão com a rua Saburo Sumiya, que também está sendo alargada e duplicada. No geral, as obras da avenida João Batista Soares estendem-se da avenida Rodrigues Bittencourt, onde será construída uma ponte para ligação direta à Aldeia e Vila Porto, até a rua Rio Paraná, com extensão de 520 metros. A pista passa a ter uma largura de sete metros em cada sentido, com canteiro central iluminado e passeio de concreto com dois metros de cada lado. Já a rua Saburo Sumiya somará 10,5 metros com 480 metros de comprimento.

Os serviços estão em ritmo acelerado para conclusão total no início de 2023. Depois de concluída, a ampliação facilitará o acesso às ruas do bairro, da região central e de Alphaville.

Para o secretário de Obras, Beto Piteri, a liberação da faixa em trecho da avenida João Batista Soares facilita o acesso ao tráfego de veículos, sem a necessidade de desvio por dentro da Aldeia. “Estamos investindo na mobilidade urbana dessa região da cidade. Além dessas obras em andamento, já melhoramos a fluidez do trânsito com as recentes entregas da ligação da avenida Mário Sadanori Doi com a alameda Tocantins e da alça da Ponte Akira Hashimoto, em Alphaville, e da extensão da rua José Maria Balieiro com a rua Acre”, destacou.

Passagem sobre canalização do Rio Cotia

Com o novo projeto viário, a rua Saburo Sumiya fará ligação direta com o Novo Centro Comercial, por meio da passagem sobre a canalização do Braço Morto do Rio Cotia e implantação de vias marginais – obras previstas para entrega em maio de 2023, implantadas entre a avenida da Aldeia e avenida Prefeito Arnaldo Rodrigues Bittencourt.

Com isso, todas as obras do entorno da Aldeia de Barueri vão ligar a região da Câmara Municipal com o Parque Shopping, formando um anel e permitindo que o tráfego intenso de veículos seja desviado para as novas vias.