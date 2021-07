Prefeitura de Santana de Parnaíba – NOTA À IMPRENSA

Com relação a informação da aplicação de doses vencidas da vacina Astrazeneca, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, no dia 02/07/21, no seu site, informamos que em Santana de Parnaíba NÃO HOUVE APLICAÇÕES DE VACINAS VENCIDAS.

Ressaltamos ainda que a vacinação em nosso município, bem como todas as ações da administração municipal, acontecem com total lisura, transparência e responsabilidade e que as pessoas imunizadas em nosso município podem ficar totalmente tranquilas com relação aos protocolos utilizados na cidade que seguem os mais rígidos procedimentos sanitários para garantir a saúde dos munícipes e a qualidade das vacinas.