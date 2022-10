Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza festa para comemorar o Dia das Crianças

Foto: Arquivo Fabiano Martins/ Secom

Evento acontece das 8 às 17 horas na Arena de Esportes da Fazendinha

A prefeitura de Santana de Parnaíba, através do Fundo Social de Solidariedade, realiza uma grande festa nesta quarta-feira, 12, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento acontece na Arena de Esportes da Fazendinha durante todo o dia, onde além de brincadeiras haverá distribuição de doces para as crianças.

A partir das 8 horas até às 17 horas, acontece na Arena de Esportes da Fazendinha, estrada Tenente Marques, 4.100, na Vila Poupança a festa que abre as comemorações do Dia das Crianças. Durante todo o dia as crianças poderão se divertir em brinquedos infláveis que estarão montados no local, além de participarem de gincanas e outras brincadeiras voltadas para elas. Também serão distribuídas 2 mil sacolinhas com doces, além de pipoca, algodão doce e sucos para quem for até o local.

Mês das Crianças

Além das atividades desta quarta-feira, 12, estão previstos eventos durante todos os finais de semana de outubro, dentro do Mês das Crianças, em várias regiões da cidade.

No dia 15, no Parque Santana, rua soldado Paulo Sérgio Romão, 423, no Parque Santana, no dia 21, na Arena de Eventos, avenida Esperança, 450, Campo da Vila e no dia 29, no Centro Administrativo Bandeirantes, avenida Mascarenhas de Moraes, 1283, Votuparim. Todos os eventos acontecem no horário das 8 às 17 horas.

Serviço:

Data – 12/10/2022

Horário – 8 às 17 horas

LocaL – Arena de Esportes da Fazendinha – Estrada Tenente Marque, 4.100 – Vila Poupança