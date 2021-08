Quinteto de Cordas de Barueri faz apresentação on-line nesta quinta, 26

Foto: Bob Cruz/ Secult

Quem gosta de música clássica não pode perder a apresentação do Quinteto de Cordas de Barueri, que faz parte do Núcleo de Música da Secretaria de Cultura e Turismo.

Nesta quinta-feira (dia 26) às 19h30 será realizada a primeira apresentação do projeto “A Quinta Nota”, em 2021, que simbolizará o retorno às aulas formais após o período de interrupção por conta da pandemia. A transmissão será on-line via Youtube e Facebook Cultura Barueri Oficial.

O Quinteto de Cordas de Barueri, coordenado pelo professor Erik Heimann Pais, é composto por Juan Rossi e André Sanches (violinos), Elisa Monteiro (viola), Denise Ferrari (violoncelo) e Gustavo Fontes (contrabaixo), docentes dos cursos de cordas sinfônicas do Núcleo de Música.

Neste programa serão realizadas as obras Sonata em Ré “Burrico de Pau”, de Antônio Carlos Gomes, com os movimentos I - Allegro animato; II - Allegro Scherzoso; III – Largo – Adagio lento e calmo; IV – Vivace “O Burrico de Pau”; O Quarteto N.1 W099, de Heitor Villa-Lobos, com os movimentos I – Cantilena (Andante); II – Brincadeira (Allegro scherzando); III – Canto Lírico (Moderato); IV – Cançoneta (Andantino quasi allegretto); V – Melancolia (Lento) e VI – Saltando como um Saci (Allegro). Para finalizar, o grupo interpretará, de Astor Piazzola, Fuga Y Mistério.

Os musicistas do Quinteto de Cordas são grandes artistas com experiência internacional e também de formação. Erik Heimann Pais assumiu a coordenação do Núcleo de Música no início do segundo semestre e já disponibilizou as inscrições para os cursos de música erudita e popular do Núcleo. As inscrições estarão abertas até o dia 1º de setembro e o edital e ficha de inscrição estão disponíveis AQUI.

Criado em 2017, o Núcleo de Música tem como objetivo ofertar uma formação continuada, instrumental e vocal de alto nível possibilitando aos alunos representar a cidade artisticamente por onde seguirem a sua carreira. “Após a interrupção forçada por conta da pandemia em 2020, o Núcleo começa a retomar as aulas presenciais, primeiramente pelos instrumentos de cordas, piano e percussão. Voltando logo a seguir com os cursos de preparação vocal e demais. Uma novidade é que nos cursos de cordas sinfônicas os alunos poderão iniciar os estudos mesmo não possuindo instrumento próprio, pois poderão usar instrumentos do acervo do Núcleo de Música”, afirma o Heimann.

Sobre o coordenador do Núcleo de Música Erik Heimann Pais é diplomado em saxofone erudito e MPB/Jazz pelo Conservatório de Tatuí – SP. Aperfeiçoou-se com Dale Underwood (EUA) e recebeu em 2003 o título “Licentiate in Saxophone Performance” pelo “Trinity College London”. Foi premiado em vários concursos nacionais, destacando-se o Concurso Nacional de Música de Câmara Henrique Niremberg – RJ. Atua como músico e solista em bandas sinfônicas desde 1997, tendo a oportunidade de trabalhar sob a regência de maestros nacionais e internacionais. Como saxofonista da Orquestra de Sopros Brasileira (atual Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí) gravou seis Cd’s e um DVD, neste último como solista. Atuou também como solista em importantes salas, como o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Memorial da América Latina – SP, entre outros.

Ministrou oficinas de saxofone no projeto Pró-Bandas (SEC-SP), Painéis Nacionais de Bandas (FUNARTE) e Curso de Férias de Tatuí, entre outros. Desde 2006 atua como consultor para o Departamento de Difusão Musical da Yamaha Musical do Brasil, onde atualmente integra o projeto Sopro Novo Bandas, pelo qual já percorreu 12 Estados brasileiros, realizando workshops e recitais. Ainda pelo projeto, lançou pela Editora Irmãos Vitale o livro “Caderno de Saxofone – Sopro Novo Bandas”. Criou material didático para os docentes do Projeto Guri e realizou capacitação dos professores de saxofone do Guri Santa Marcelina.