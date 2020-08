Utilidade Pública – Conheça aqui, toda a Rede Municipal de Saúde de Barueri

Foto: Júnior Holanda (colaborador)

Rede Municipal de Saúde

• Administração

Horário: das 08:00 às 17:00 horas

Rua Prof. João da Matta e Luz, Nº 262 – Centro de Barueri

Cep. 06401-120 – Fone: (11) 4199-3100 (PABX)

Ambulância: 4199-3158

Emergência: 192

• UBSs Unidades Básicas de Saúde

UBS AMARO JOSÉ DE SOUZA

Horário: 7 às 21hs – Farmácia das 8 às 18hs

Rua Petrolina nº 178 – Jd. Mutinga – Barueri – Cep. 06463-200

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Psicologia, Psiquiatria, Odontologia, Fonoaudiologia, Nutrição e PAD (Programa de Atendimento Domiciliar)

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Palestra DST, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos, Caminhada .

Fone: (11) 4199-3170 / 4688-1567

UBS ARMANDO GONÇALVES DE FREITAS

Horário: 7 às 21 hs – Farmácia fecha às 21 hs

Rua Padre Cícero Romão Batista, 271 – Parque Imperial – Barueri – Cep. 06462-010

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Psicologia, Ginecologia e Obstetrícia, Cardiologia, Odontologia e Oftalmologia.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos, Grupo de Pré-Natal, Grupo de Puerpério, Grupo de Pregnosticon, Resultado de Papanicolau e Visita Domiciliar.

Fone: (11) 4199-3163 / 4193-4866

UBS BENEDITO DE OLIVEIRA CRUDO

Horário: 7 às 19 hs – Farmácia das 8 às 18 hs

Rua Carlos de Campos nº 82 – V. Boa Vista – Barueri – Cep. 06411-210

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Psicologia, Ginecologia e Obstetrícia, Odontologia, Prótese Dentária e Nutrição.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Orientação Nutricional.

Fone: (11) 4199-3173 / 4198-7359

UBS HÉLIO BERZAGHI

Horário: 7 às 21 hs – Farmácia das 8 às 18 hs

Av. Marginal Direita nº 486 – Jardim Paulista/Votupoca – Barueri – Cep. 06447-170

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e Odontologia.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Grupo de Aleitamento e Puerpério, Grupo de Papanicolau, Pregnosticon, Caminhada, Grupo de Pré-Natal, Grupo de Hiperdia

Fones: (11) 4199-3149 / 4247-1376

UBS HERMELINO LIBERATO FILHO

Horário: 7 às 21 hs – Farmácia das 8 às 18 hs

Pça. Senador Teotônio Vilela s/nº – Jardim Belval – Barueri – Cep: 06420-280

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria e Odontologia.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, DST/AIDS e Caminhada.

Fones: (11) 4199-3177 / 4198-9896

UBS JOÃO DE SIQUEIRA

Horário: 7 às 16:30 hs – Farmácia das 7 às 16 hs

Rua Canal da Mancha nº 259 – Jd. Reginalice – Barueri – Cep. 06412-130

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Pré-Natal, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos

Fone: (11) 4199-3178 e 4198-7120

UBS JOSÉ FRANCISCO CAIABA

Horário: 7 às 16:30 hs – Farmácia 7 às 16 hs

Av. da Aldeia nº 230 – Aldeia de Barueri – Barueri – Cep. 06440-000

Referência: Região Leste

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Pré-Natal de Alto Risco, Cardiotocografia, Psiquiatria, Colposcopia, Odontologia e Laudo para Isenção Tarifária.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos e Caminhada.

Fones: (11) 4199-3166 / 4208-2993

UBS Dra. KÁTIA KOLER

Horário: 7 às 19h

Rua Maria de Fátima, 551, Engenho Novo – Barueri / CEP: 06415-230

Referência: Região Oeste

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Pré-Natal de Alto Risco, Psicologia, Psiquiatria, Odontologia, Fonoaudiologia e Nutrição.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Pré-Natal

Fones: (11) 4199-3186

UBS MARIA FRANCISCA DE MELO

Horário: 7 às 19 hs – Farmácia das 8 às 18 hs

Estrada dos Pinheiros nº 523 – Parque Viana/Votupoca – Barueri – Cep. 06449-120

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Fonoaudiologia, Psicologia e Psiquiatria.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Grupo de Aleitamento e Puerpério, Grupo de Adolescentes, Relaxamento.

Fone: (11) 4201-2557 / 4199-3179

UBS MARIA MAGDALENA MACEDO

Horário: 7 às 16:30 hs – Farmácia fecha às 16 hs

Rua Rua Vicente Nunes Ribeiro, nº 294 – Jd. Santa Cecília – Barueri – Cep. 06465-030

Referência: Região Leste

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Eletrocardiograma, Psicologia e Fonoaudiologia.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos e Grupo de Papanicolau.

Fone: (11) 4199-3126 e 4193-8212

UBS DR. ADAUTO RIBEIRO

Horário: 7 às 21 hs – Farmácia fecha às 21 hs

Avenida Zélia, 950 – Parque dos Camargos – Barueri – CEP 06436-000

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria, Dermatologia, Cardiologia, Odontologia, Oftalmologia, Nutrição. PAD (Programa de Atendimento Domiciliar)

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos, Grupo de Aleitamento e Puerpério e DST/AIDS.

Fone: (11) 4194-6118 / 4194-0763

UBS PASTOR JOSÉ ROBERTO ROSSI

Horário: 7 às 19 hs – Farmácia das 8 às 18 hs

Rua Santo Antônio nº 21 – Jd. Califórnia / Vila Ceres – Barueri Cep. 06407-140

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Nutricionista, Ginecologia e Obstetrícia, Odontologia.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos, Grupo de Papanicolau, Grupo de Prednosticon, Aleitamento Materno, Grupo de Puerpério e Caminhada.

Fone: (11) 4199-3188 e 4198-7198

UBS PEDRO IZZO

Horário: 7 às 21 hs – Farmácia fecha às 21 hs

Rua Everest, nº 26 – Jd. Esperança – Barueri – Cep. 06413-205

Referência: Região Oeste

Especi alidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Odontologia, Cardiologia, Eletrocardiograma, Dermatologia e Oftalmologia.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos, Grupo de Aleitamento e Puerpério, Artesanato e Pintura.

Fone: (11) 4161-9111 / 4168-4540 / 4161-6266

UBS RAQUEL SANDRINI RUELA

Horário: 7 às 16:30 hs – Farmácia das 7 às 16 hs

Rua Giovani Atillio Tolaine, nº 37, Jardim Maria Helena, Barueri/SP – CEP 06445-000

Fones: (11) 4163-1750 e (11) 4163-1300

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia.

Atividades Preventivas:Grupo de Gestantes, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Grupo de Papanicolau.

Fone: (11) 4199-3165

UBS VINCE NEMETH

Horário: 7 às 21 hs – Farmácia das 8 às 18 hs

Rua Manoel Moreira, nº 165 – Jardim Audir / Silveira – Barueri – Cep. 06433-120

Referência: Região Sul

Especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Fonoaudiologia, Cardiotocografia, Colposcopia, Pré-Natal de Alto Risco, Eletrocardiograma, Psiquiatria, Odontologia, Nutrição e Laudo para Isenção tarifária.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Aleitamento, Grupo de Pregnosticon, Grupo de Puerpério e Grupo de Pré-Natal.

Fone: (11) 4162-0221 / 4201-4818

UBS DRA ELISABETE IZILDA DULEBA

Horário: 7 às 16:30 hs – Farmácia das 7 às 16 hs

Rua Paraíso, nº 101 – Chácara Marco – Barueri

Especialidades: Clínica Geral, Ginecologia, Pediatria e Enfermagem com Visitas Domiciliar.

Atividades Preventivas: Planejamento Familiar, Grupo de Gestantes, Orientação Nutricional, Palestras e Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos e Grupo para Acompanhamento e Orientação para mães de Crianças Menores de 1 ano.

Fone: (11) 4161-4312

Obs.: Farmácias das Unidades que funcionam das 7 às 16:30 hs fecham 1 hora para almoço.

UBS EDINI CAVALCANTE CONSOLI – Jd. Tupan

Rua João Cabral de Melo Neto, s/nº, Jd. Tupan – Barueri – CEP: 06435-060

Fone: (11) 4198-5995 – Horário de funcionamento: 7h às 19h

Serviços:

Clínica-Geral, Pediatria, Odontologia, Ginecologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Fisioterapia, Psicologia, Psiquiatria, Fonoaudiologia, Cardiologia, Dermatologia e Enfermagem.

Atividades Preventivas:

Coleta de Papanicolau, Eletrocardiograma, Ultrassom, Colposcopia e Pré-Natal de Alto Risco.

UBS JULIO LIZART

Rua Orinoco, 137 – Vale do Sol

Telefones: (11) 4198-7755 / 11 4198-5977

UBS BENEDICTA CARLOTA

Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 483 – Jardim Silveira – Barueri

Horário: 8 às 20 horas

Fone: (11) 4162-1871 / 4162-7200

• Ambulatório de Especialidades

Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta

RUA BENEDITA GUERRA ZENDRON, 171/225 CENTRO

Horário: 06:30 às 21:00 horas

Fone: 11 4199-3146

Especialidades:Dermatologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Oftalmologia, Neurologia, Endocrinologia, Alergologia, Nefrologia, Gastroenterologia, Eletrocardiograma, Pneumologia, Proctologia, Reumatologia, Urologia, Ultra-som e Psicologia.

SAE -Serviço de Atendimento Especializado

Rua João Cabral de Melo Neto, 66, Jd. Tupan – Barueri – CEP: 06435-060

Horário: 07:00 às 17:00 horas

Fone: (11) 4198-5995 (Falar o SAE) / 4198-7292

Especialidades: Peniscopia, Infectologia e Dermatologia Sanitária. Para pacientes do Programa: Colposcopia, Biópsia de Colo e Vulva, Odontologia e Psicologia.

PRONTO SOCORRO DO ENGENHO NOVO

Av. Capitão Francisco César, 1338

Engenho Novo Barueri SP.

Clínica Médica, Ortopedia, Pediatria e Posto de Coleta do Laboratório .

Fone 4168-4667 / 4168-1409.

PPRONTO ATENDIMENTO JARDIM PAULISTA ”VANDERSON CÉSAR DE ALMEIDA”

Endereço:Entre a Av. Cidade de Itu e Av. Marginal Esquerda no Jd. Paulista

Telefone: (11) 4199-3196

PRONTO-SOCORRO E MATERNIDADE ”NAIR FONSECA LEITÃO ARANTES”

Rua Prof. João da Matta e Luz, 262 – Centro – Barueri – Cep. 06401-120

Fones: (11) 4199-3143 (PABX Pronto-Socorro) / (11) 4199-3100 (PABX Secretaria de Saúde)

Funcionamento: 24 horas/ dia.

Especialidades: Atendimento médico adulto de urgência e emergência, enfermarias para observação, radiografias, curativos, suturas, colétas e inalações.

Maternidade: Atendimento às mães gestantes e partos.

PRONTO-SOCORRO INFANTIL

Rua Prof. João da Matta e Luz, nº 350 – Centro – Barueri – Cep.: 06401-120

Fones: (11) 4199-3200 (PABX)

Funcionamento: 24 horas/ dia.

Especialidades: Atendimento médico infantil de urgência e emergência, enfermarias para observação, radiografias, curativos, sutura, coleta e inalação.

PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL “ARNALDO DE FIGUEIREDO FREITAS”

Via Paiaguas,160

Jardim Silveira/Silveira – Barueri – Cep: 06434-200

Fone:(11) 4194-4145 / 4194-6848

Supervisor (a): Rita de Cássia Kraide

E-mail: ps.arnaldofreitas@barueri.sp.gov.br

Funcionamento: 24 horas/ dia.

Atendimento: urgência / emergência em clinica médica, pediatria, cirurgião e ortopedia, com media de 900 consultas/dia.

Serviços oferecidos:

- Atendimento em urgência/ emergência;

- Exames laboratoriais em caráter de urgência;

- Raios-X/ urgência e com guia de encaminhamento médica emitida da U.B.S.(realizado um dia antes da consulta marcada na U.B.S);

- Eletrocardiograma em caráter de urgência;

- Suturas/ curativos/ inalação/ medicação urgência /emergência;

- Curativos com prescrição médica ( somente aos sábados, domingos e feriados);

- Inalação e medicação com prescrição médica (somente aos sábados,domingos e feriados);

- Medicação e inalação, pedida na ficha de consulta;

-Aferição de P.A. e controle de Dextro em caráter de urgência, e com prescrição médica (somente aos sábados, domingos e feriados);

- Contato com PCR – Plantão Controlador Regional para disponibilização de vaga para internação;

- Ambulância destinada á remoção do paciente.

Numero de leitos de observação:

- 05 leitos de observação na emergência;

- 01 leito de isolamento;

- 05 leitos de observação na pediatria;

- 04 leitos de observação na enfermaria masculina e;

- 04 leitos de observação na enfermaria feminina.

PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL “JOSÉ AGOSTINHO DOS SANTOS”

Rua Victor Wanderlei Zambrando s/n,

Parque Imperial – Barueri

Fone:(11) 4198-8218 / 4706-1390 / 4191-4748

Serviços oferecidos:

- Atendimento em urgência/ emergência;

- Exames laboratoriais em caráter de urgência;

- Raio-x / pacientes em atendimento.;

- Eletrocardiograma em caráter de urgência;

- Sutura/ curativo/ inalação/ medicação urgência/ emergência;

- Curativos com prescrição médica (somente aos sábados, domingos e feriados das 07:00 ás 10:00h).;

- Inalação e medicação com prescrição médica ( somente aos sábados, domingos e feriados;

- Aferição de P.A. e controle de Dextro em caráter de urgência, e com prescrição médica (somente aos sábados, domingos e feriados);

- Contato com PCR – Plantão Controlador Regional para disponibilização de vaga para internação;

- Ambulância destinada á remoção do paciente.

- Numero de leitos de observação:

- 03 leitos de observação na emergência;

- 01 leito de isolamento;

- 04 leitos de observação na pediatria;

- 01 leito de isolamento na pediatria.

MATERNIDADE MUNICIPAL

Atendimento 24 horas

N° Leitos 44 – 2 Salas de Partos Normal e 2 Salas de Partos Operatórios

Rua Prof. João da Matta e Luz, 262 – Centro de Barueri – CEP 06401-120

Fones: (11) 4199-3202 ou 4199-3100 (PABX) Ramais 3194/3211

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS Adulto – Estação

Especialidade: Psiquiatria, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social.

Endereço: Rua Jose Maria Balieiro, 715 – CEP 06401-126 – Centro Comercial – Centro Barueri – SP

Horário de atendimento: de Segunda a Sexta-feira; das 7:00 às 19:00 horas

Telefone: (11) 4199-3161

Atividades: O CAPS-adulto presta serviços de atendimento a pessoas com transtornos emocionais graves ou severos. Não há necessidade de agendamento. Uma equipe multiprofissional avalia e insere o paciente em um dos programas de tratamento.

Centro de Atenção Psicossocial da infância e adolescência – CAPSi-Trilha

Especialidade: Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudioologia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional e Serviço Social.

Endereço: Rua Raul Makaiossi Honda, nª 68 – CEP 06401-137 – Centro Comercial / Barueri – SP

Horário de atendimento: de Segunda a Sexta-feira; das 7:00 às 17:00 horas

Telefone: 11 4199-3183

Atividades: O CPS-infantil presta serviços de atendimentos a crianças e adolescentes com transtornos emocionais graves ou severos. Não há necessidade de agendamento. Uma equipe multiprofissional avalia e insere o paciente em um dos programas de tratamento.

CAPS-AD II CRAD – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ALCOOLISMO E DROGADIÇÃO.

Especialidade: Psiquiatria, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social

Endereço:Rua Jose Maria Balieiro, nº 673 – Centro Comercial – Baueri – CEP 06401-126

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª das 7:00 às 19:00 horas

Telefone: 11 4199-3201

Atividades: Atenção integral as pessoas com problemas de abuso ou dependência de álcool e ou outras drogas. Reinserção psicossocial; redução do uso e dos efeitos nocivos das substâncias psicoativas. Atendimento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Equipe interdisciplinar. Pronto atendimento. Oficinas terapêuticas com orientação familiar.

FISIOTERAPIA/SAÚDE FUNCIONAL

Horário de atendimento: 07:00 às 19:00 horas

Endereço: Av. Prefeito João Vila Lobos Quero, 1001, Jardim Belval, Portaria 1 da Arena Barueri

Telefone: 11 4199-3160

Atividades: Avaliação fisioterapêutica, reabilitação em indivíduos portadores de disfunção neuro-psicomotoras, músculo esquelética, respiratórias. Aplicação de eletrotermofototerapia (banhos de luz, ultrasson, laser, etc.), Grupo de Cinesioterapia (coluna, artrose, tendinite, etc.)

ODONTOLOGIA – Clínica Geral

Horário: das 07:00 às 16:00 hs

UBS João de Siqueira – J. Reginalice

UBS José Francisco Caiaba – Aldeia de Barueri/Aldeia

SAE Centro

Horário: das 07:00 às 20:00 horas na seguinte UBS:

UBS Maria Francisca de Melo – Pq. Viana

Horário: das 07:00 às 21:00 horas na seguinte UBS:

UBS Amaro José de Souza – J. Mutinga

UBS Armando Gonçalves de Freitas – Parque Imperial/Mutinga

UBS Vince Nemeth – J.Audir

UBS Benedito de Oliveira Crudo – V. Boa Vista

UBS Hermelino Liberato Filho – J. Belval

UBS João de Siqueira – J. Reginalice

UBS Pastor José Roberto Rossi – Vila Ceres

UBS Pedro Izzo – J. Esperança

UBS Maria de Lourdes Hernandez Matos – Eng. Novo

UBS Dr. Adauto Ribeiro – Pq dos Camargos

ODONTOLOGIA – Especialidades

UBS José Francisco Caiaba – Aldeia de Barueri/Aldeia

Odontopediatria, Endodontia.

UBS Maria De Lourdes Hernandez Matos – Eng. Novo

Endodontia

UBS Dr. Adauto Ribeiro – Pq dos Camargos

Endodontia

UBS Benedito de Oliveira Crudo – V. Boa Vista

Prótese dentaria

UBS Pedro Izzo – J. Esperança

Periodontia

Na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Pacientes com necessidades especiais

CTA/COAS – CENTRO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOROLÓGICO

Horário das 07:00 as 17:00 horas

Avenida Anápolis, 398 – Bethaville – Barueri

Telefones: 11 4199-3100 ramal 3243 (CTA) e 11 4199-3184 (Programa IST/AIDS)

Observação: SAE continua instalado na UBS Edini Consoli – Jd Tupã

Atividades: Serviço de prevenção das DST/AIDS. Realização de exames de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Confirmação de diagnóstico e encaminhamento para tratamento médico. Distribuição de preservativos.

PROJETO MATRACA

Endereço: Rua Guilhermina Carril Loureiro, 37 Centro

Telefone: 11 4198-8291

FARMÁCIA MUNICIPAL/ DIVISÃO TÉCNICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Horário: Atendimento 24 horas.

Av. 26 de março, 873 – Centro – Barueri – SP – CEP: 06401-050

Telefone: 4199-4983 / 4199-4980

Atividades: Distribuição de medicamento, mediante receita, para os usuários carentes atendidos pela Rede Municipal de Saúde

DIMEC – DIVISÃO DE MEDICAMENTO EM CASA

Horário: 08:00 às 17:00 horas

Av. 26 de março, 873 – Centro – Barueri – SP – CEP: 06401-050

Telefone: 4199-4985

Atividades: Entrega de medicamentos no domicílio de usuários idosos (a partir dos 60 anos) mediante receita médica de uso contínuo cadastrada nas Farmácia das Unidades Básicas de Saúde