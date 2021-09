Duas reinaugurações importantes na área educacional de Barueri, EMEF Amador Aguiar e Escola de Ensino Fundamental Estevan Placêncio

Fotos: Secom/ Barueri – Acima, momento do descerramento da placa na Escola de Ensino Fundamental Estevan Placêncio na Aldeia de Barueri

Neste mês de setembro, a Prefeitura de Barueri reinaugurou duas escolas, que passaram por total reforma e modernização. Nos dois eventos, o prefeito Rubens Furlan, acompanhado do vice-prefeito Roberto Piteri e da deputada federal Bruna Furlan, dirigiu festas muito animadas para a população e convidados.

A primeira a ser reinaugurada foi a EMEF Amador Aguiar, no dia 18, entregue depois de uma reforma completa. Instalada no Parque Imperial, bairro vizinho ao Residencial Tamboré 1 de Alphaville, a escola recebeu todo o mobiliário e equipamentos novos e modernos. A Emef Amador Aguiar foi totalmente reconstruída. Essa nova escola conta com sete pavimentos que vão abrigar 22 salas de aula.

A unidade será compartilhada, de modo que 17 salas serão destinadas aos cerca de 1.060 alunos de Barueri (do 1º ao 9º ano nos períodos da manhã e da tarde), e 5 salas são cedidas para o Estado no período noturno. Foi levantada em terreno de 4.088 metros quadrados na rua Martins Fontes com a rua Adoniran Barbosa, no Parque Imperial, sendo a área construída de 8.525 metros quadrados. Conta com salas multiuso, laboratórios de informática, de ciências e biologia e sala maker. No quinto andar, quadra poliesportiva coberta, vestiários e solário.

E, no dia 25, foi a vez da reinauguração da Escola de Ensino Fundamental Estevan Placêncio na Aldeia de Barueri em novo endereço, Av. Arnaldo Rodrigues Bittencour. “O prédio antigo era de 1967 e já não reunia as condições necessárias para a aprendizagem dos nossos estudantes. Agora os alunos contam com um estrutura moderna, que inclui até sala toda equipada para aulas de robótica”, ressaltou o prefeito Furlan. A unidade de ensino conta com uma área construída de sete mil metros quadrados, distribuídos em quatro pavimentos para abrigar seus 1.200 estudantes. São 39 salas de aula, laboratório de ciências, sala maker, sala informatizada, biblioteca, sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado), auditório, quadra poliesportiva, refeitório amplo e arejado, entre outros importantes espaços de aprendizagem.

O prédio antigo foi inaugurado em 9 de dezembro de 1967 com o nome de EEPG da Aldeia. Em setembro de 1999 a escola foi parcialmente municipalizada e passou a se chamar Emef Estevan Placêncio. A unidade de ensino homenageia o filho de imigrantes espanhóis Estevan Placêncio, que nasceu em 1926. Foi carpinteiro e trabalhou no antigo Cortume Franco Brasileiro S.A., instalado, na época, no Jardim Belval. Artista circense, tocava violão, cantava, fazia rir com sua simpatia. Viajou o Estado caracterizado como o palhaço Peteca. Mudou-se para a Aldeia em 1970, onde veio a falecer em setembro de 1998, aos 72 anos de idade.