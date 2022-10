Santana de Parnaíba é finalista da 5ª edição do Prêmio Espírito Público

Com o já premiado Projeto Anna, que prestou atendimento à população parnaibana durante a pandemia, a Prefeitura de Santana de Parnaíba é uma das três finalistas da 5ª edição do Prêmio Espírito Público.

Organizado pela Parceria Vamos, formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org, o prêmio tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento das lideranças do setor público e reconhecimento de trajetórias de profissionais públicos que se dedicam à promoção de serviços públicos de qualidade. A cerimônia de premiação acontece no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro.

Nesta edição, o prêmio será dividido nas categorias ‘Pessoas que transformam’, com os eixos setoriais: Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Saúde, Segurança Pública e intersetorial e ‘Projetos de Transformam’ com os eixos setoriais Educação, Gestão de Pessoas e Enfrentamento à Covid-19.

Projeto Anna

Criado em 2020 em tempo recorde (49 dias), a inteligência artificial é baseada em linguagem natural e realiza uma média de oito mil atendimentos/mês na cidade, ultrapassando a marca dos 100 mil requisições atendidas. O Projeto já foi reconhecido por importantes instituições. No próprio ano de sua criação, a iniciativa foi reconhecida pela Google como Case de Sucesso e, também, recebeu o prêmio de solução inovadora do evento Smart City Business America, em 2022.