Santana de Parnaíba investe em Mobilidade Urbana e Sistema Smart

Foto: Semutrans

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, implantou diversas atividades e ações voltadas à tecnologia de inteligência artificial e inovações na área de mobilidade urbana, com o objetivo de proporcionar mais fluidez no trânsito, segurança aos pedestres e motoristas, facilidade no tráfego de veículos, economia significativa na cidade, além de visar a eficiência, conforto e qualidade de atendimento aos munícipes. De olho no futuro, em 2021, foi desenvolvida a Central de Inteligência de Trânsito – C.I.T, que mostra em tempo real as ações ligadas ao trânsito como:

● Monitoramento de fluxo inteligente em tempo real, que mostra a quantidade de veículos que transitam em toda a cidade, dividida em 25 pontos de monitoramento, podendo informar a quantidade de caminhões, ônibus, carros e motocicletas.

● Monitoramento através de câmeras pontos estratégicos da cidade , entrada , saídas, locais de alto fluxo, permitindo ação imediata entre as forças de segurança deste município para auxílio à lentidão, veículos danificados ou intervenções na via.

● Radio Comunicador, que permite a comunicação em tempo real com as equipes de apoio ao trânsito, sinalização, locais interditados, uso de letreiros digitais possibilitando o trabalho em conjunto com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, Samu e Bombeiros.

● Centro de Controle Operacional SEMUTRANS – 40 (quarenta) câmeras voltadas para o monitoramento de radares, que possuem tecnologia de contagem e classificação de veículos.

● Implantação de semáforos com contadores digitais, cronômetros onde mudam os tempos dos cruzamentos conforme horário e quantidade de veículos que estão passando.

● Implantação de 14 controladoras de semáforos inteligentes constituídas de IHM , WIFI , sistemas de programação a distância ou local, permitindo a integração de dados a central de inteligência.

● Implantação de 07 pontos com lombadas eletrônicas, dispositivos ligados diretamente a central de inteligência de trânsito informando em tempo real a velocidade média dos veículos bem como os tipos sendo classificados por automóveis , caminhões , ônibus e motocicletas .

● Central de monitoramento do transporte público, informando em tempo real a localização dos ônibus municipais, rotas e tempo de viagem .

● Monitoramento das linhas municipais de quantidade de passageiros transportados diariamente, semanalmente e mensalmente, classificados em idosos, estudantes e público em geral, oferecendo dados dos resultados obtidos com o uso do bilhete único .

● Travessias de pedestre com botoeiras de sinal sonoro permitindo ao usuário informações por áudio com objetivo de orientar os portadores de PNE. Além de implantar 30 km de ciclovia nos bairros de Alphaville e Fazendinha, que são importantes para fomentar a utilização das bikes como transporte, reduzindo o congestionamento, poluição, gerando impactos diretos para a sustentabilidade, saúde, bem-estar e qualidade de vida. E em breve será feito mais 35 km de ciclovia em diversos bairros do município.