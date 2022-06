Santana de Parnaíba lança oficialmente a Campanha do Agasalho 2022

to: Secom

Sob o tema “Unidos Para Aquecer”, a campanha irá até o mês de agosto e visa ajudar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade

Com a chegada do inverno, Santana de Parnaíba se prepara para ajudar as famílias que mais precisam neste momento. Com o tema “Unidos para aquecer”, o Fundo Social de Solidariedade lançou oficialmente na última sexta-feira, 03/06, a Campanha do Agasalho , no Espaço Savana.

O evento contou com a presença do prefeito Marcos Tonho, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Vanessa Ferreira, do ex-prefeito e apresentador, Elvis Cezar e titular da Secretária da Família e autoridades municipais, Selma Cezar (foto), da vice-prefeita Rosália Dantas, outras autoridades e cerca de 450 pessoas que colaboraram com a iniciativa do Fundo Social. A noite ainda contou com shows da dupla sertaneja Jorge Ferraz e Cristiano e das bandas de Fino Samba e Família Oba Oba, além de um jantar especial com direito a churrasco e chopp à vontade.

O prefeito Marcos Tonho falou sobre a realização do evento: “É uma alegria enorme pra mim poder contribuir com tantas famílias no momento em que mais precisam, essa temporada de frio é muito difícil, mas com a colaboração de todos vamos conseguir passar por essa fase da melhor maneira possível”.

O ex-prefeito da cidade e apresentador, Elvis Cezar, também falou sobre a iniciativa do Fundo Social: “Estou muito feliz em poder participar do lançamento Campanha do Agasalho aqui na minha cidade e quero parabenizar o prefeito e a primeira-dama, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado na nossa cidade”.

Para participar, foram vendidos convites e o dinheiro arrecadado será revertido ao Fundo Social que fará a compra de agasalhos e cobertores. Junto com as doações de roupas deste ano, o objetivo da entidade é de que sejam distribuídos 15 mil agasalhos para os munícipes em situação de vulnerabilidade.

“Estou muito otimista com a realização da Campanha do Agasalho deste ano, que Juntos vamos fazer bater a meta de arrecadação e claro toda ajuda é bem-vinda” disse a primeira-dama Vanessa Ferreira, organizadora da campanha através do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

Mesmo antes do lançamento da Campanha, o FSS se mobilizou e entregou 1500 cobertores em diversos bairros do município.

Vale lembrar que a Campanha vai até o mês de agosto e serão aceitos aceitos agasalhos novos e/ou em bom estado de conservação, e as doações podem ser feitas por meio de caixas de coletas espalhadas por toda cidade, como: escolas, unidades de saúde, residenciais, parques, entre outros.

Os interessados em ter mais informações sobre a Campanha do Agasalho e ajudar o Fundo Social, podem entrar em contato pelo telefone 4622-7500.