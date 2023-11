Santana de Parnaíba permanece como destaque em mais uma edição do Prêmio Band Cidades Excelentes

Foto: Secom

No domingo (12/11), aconteceu a 3ª edição do prêmio Band Cidades Excelentes, e mais uma vez Santana de Parnaíba se destacou na Categoria Desenvolvimento Socioeconômico, entre os municípios acima de 100 mil habitantes, ficando entre as três melhores no índice geral da etapa estadual.

O município permanece entre os melhores desde a primeira edição do prêmio, já tendo alcançando as primeiras colocações nas categorias Educação e Saúde, além de Eficiência Fiscal e Transparência, Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública em que conquistou o reconhecimento a nível nacional, de acordo com o ranking elaborado pelo Instituto Áquila em parceria com a Band.

Vale ressaltar que nos últimos 10 anos Santana de Parnaíba conquistou importantes marcas nos principais rankings sobre gestão pública, como a segunda melhor gestão pública do país, pelo Conselho Federal de Administração. Número um no Brasil em gestão fiscal pelo índice Firjan, primeira colocada entre as cidades com até 150 mil habitantes, no Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública – CLP, além da marca de cidade mais segura do país, de acordo com o Connected Smart Cities.