Santana de Parnaíba – Rally de regularidade reúne 50 jipeiros e anima final de semana na cidade

Foto: Secom

Em comemoração ao Dia do Jipeiro, hoje, a Associação Amigos Jipeiros de Santana de Parnaíba organizou em parceria com a prefeitura a 3ª edição do Rally de Regularidade, com a maior parte do circuito realizado em pontos do município.

Ao todo, 50 amantes dos jipes participaram da competição que contou com trechos de asfalto, estrada de terra e desafio a pé, em um percurso com saída e chegada no Centro Histórico que passou por vias como: Estrada dos Romeiros, Estrada do Suru, Estrada Marechal Mascarenhas de Morais, Nikkei Clube, entre outros pontos da cidade.

Ao final do evento, aconteceu no correto a premiação dos melhores pontuados de acordo com critérios pré-estabelecidos e ainda houve sorteio de brindes aos participantes, seguido do Música na Praça ao som da banda Black Rose.