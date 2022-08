Santana de Parnaíba – ‘Semedes Móvel’ atenderá empreendedores e público que busca inserção no mercado de trabalho

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no dia 29 de julho, das 9h às 16h, realizará a ação da “Semedes Móvel”, em parceria com o Sebrae, Procon e Banco do Povo para beneficiar os empreendedores diretamente nos bairros. E dessa vez acontece na Av. Tenente Marques, 5136 – FATEC.

O ônibus Semedes Móvel, oferecerá atendimento aos empreendedores e candidatos com currículos em busca de inserção no mercado de trabalho. Além de orientar o público, através de atendimentos individuais ou coletivos:

- Sebrae Aqui: para quem deseja abrir ou aprimorar seu negócio, seja Empreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), tendo como objetivos fomentar o empreendedorismo e facilitar o acesso aos empresários e empreendedores junto às melhores práticas, cursos e ferramentas de gestão empresarial, auxiliando no crescimento de seus negócios e da comunidade local.

- Banco do Povo: Acesso ao crédito de pequenos empreendedores que objetivam produzir e crescer, apoiando suas habilidades e experiências de produção e serviços.

- Junta Comercial: Divulgação dos serviços da Junta Comercial, sediada na Rua 15 de Novembro, 625.

A iniciativa visa levar os serviços de fomento ao empreendedorismo diretamente nos bairros, próximo aos empreendedores locais, para auxiliar e orientar, visando o desenvolvimento local. Essa é uma oportunidade para os empresários e futuros empreendedores extraírem dúvidas e receberem informações para alavancar ou começar o seu próprio negócio, especialmente nesse momento desafiador de retomada da economia.