Santana de Parnaíba – TERMINAL RODOVIÁRIO DE ALPHAVILLE INAUGURADO

Foto: Marcio Koch / Terminal de Alphaville contará com linhas de ônibus municipais e intermunicipais

Veja em fotos a inauguração do terceiro terminal rodoviário da história de Santana de Parnaíba, na região de Alphaville, próximo ao Bairro Vila Velha.

A nova unidade conta com moderna estrutura, acessibilidade e 7 linhas de ônibus, sendo 5 intermunicipais que ligarão a região com as cidades de São Paulo, Cotia, Jandira e Carapicuíba e 2 municipais, para as regiões do Jaguari, Jardim São Luís e dos bairros Jardim Isaura e Parque Santana, gerando empregos, melhorando a vida do trabalhador parnaibano, usuário dos transportes por ônibus.