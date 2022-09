Setembro Amarelo e a importância de falar sobre prevenção ao suicídio

Imagem: Newsville

Colaboração: Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson

Especialista indica os principais indícios de ideação suicida e reforça a importância da persistência no tratamento e do incentivo da rede de apoio

No mês da prevenção ao suicídio, dando continuidade a sua missão de conscientizar sobre a depressão e todas as suas consequências, o Movimento Falar Inspira Vida lança a campanha “Mensagens de Transformação” que se inspira nos maiores discursos da história para criar um Manifesto em incentivo ao tratamento da depressão.

A depressão é o transtorno psiquiátrico mais frequentemente associado ao suicídio, por isso a urgência da obtenção do diagnóstico correto, além do tratamento adequado. São estes dois fatores que podem contribuir para remissão dos sintomas, aumento da qualidade de vida dos pacientes e, potencialmente, uma redução nos casos de suicídio. Ainda pouco conhecida, a depressão resistente ao tratamento afeta 40%dos brasileiros já diagnosticados com a doença e aumenta em 7 vezes o risco de suicídio, por isso ampliar a disseminação de informações de conscientização é tão importante.

“Esse ano o Falar Inspira Vida quer mostrar que a persistência no tratamento e o incentivo da rede de apoio são fundamentais para um processo bem-sucedido. Só a mudança de comportamento frente a depressão pode evitar um desfecho grave como o suicídio”, explica Fábio Lawson, psiquiatra e Diretor Médico da Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson que lidera o movimento.

De acordo com Elson Asevedo, psiquiatra e diretor do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o suicídio não é uma resposta normal ao estresse. “É preciso estar atento para pensamentos e comportamentos suicidas, pois são manifestações decorrentes de extrema angústia, quando a pessoa já não enxerga outras saídas possíveis para aplacar o sofrimento e a dor que está sentindo”, ressalta. Segundo o especialista, é possível perceber alguns sinais de ideação suicida e prevenir tentativas. Os indícios mais comuns são: falas frequentes sobre vontade de morrer ou estar morto; falta de esperança, autoestima e ânimo, afastamento do convívio social; falta de planejamento futuro e desapego das coisas que costumavam trazer prazer, entre outros. “Muitas vezes essas reações podem ser sutis, por isso é importante observar de perto, acolher e oferecer ajuda logo no primeiro sinal de alerta”, reforça.

Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Já no Brasil, esse número fica em torno de 11 mil. Por volta de 97% dos suicídios têm ligação com transtornos mentais, especialmente a depressão. Estimativas indicam que, em uma sala com 30 pessoas, cinco delas já pensaram em suicídio. São números que preocupam mas, segundo Asevedo, é possível evitar que esses pensamentos evoluam para ação por meio do conhecimento, do diálogo e da busca por ajuda especializada9.

“O primeiro passo para prevenir o suicídio é a educação e a disponibilidade para conversar abertamente e entender o ponto de vista do paciente. Muito tem sido feito nesse sentido, com destaque para a bem-sucedida campanha Setembro Amarelo, iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem contribuído bastante para que as barreiras do desconhecimento e do estigma possam ser superadas. São pontos importantíssimos para que as pessoas possam ter mais acesso à prevenção”, conclui Asevedo.

Campanha Mensagens de Transformação

A campanha Mensagens de Transformação tem o objetivo de estabelecer um diálogo empático sobre a compreensão da depressão como doença e a confiança no tratamento e na recuperação. Por meio de pesquisa nas redes sociais e ferramentas de coletas de dados, os membros do Movimento Falar Inspira Vida usaram discursos históricos marcantes como inspiração para criar um manifesto direcionado aos pacientes de depressão e expandido à sua rede de apoio. “O objetivo é incentivar a busca por ajuda especializada, tratamento adequado e, mais do que isso, mostrar a importância de persistir na jornada para reconquistar uma qualidade de vida plena”, declara Lawson.

Para assistir ao vídeo manifesto da campanha, acesse: Link

Movimento Falar Inspira Vida

Criado em 2020, o Movimento Falar Inspira Vida, tem o objetivo de requalificar a conversa sobre Depressão e Suicídio, por meio do conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais preparada e acolhedora. É uma iniciativa liderada pela Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, em parceria com SESI, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA), Centro de Valorização da Vida (CVV), Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq — HCFMUSP), Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD), Instituto Vita Alere, HubRH+, revista VEJA Saúde e Editora Abril.

Por meio do site Falar Inspira a Vida é possível baixar três guias práticos sobre depressão produzidos pelo movimento, cada um focado em um público diferente:

Depressão: quando conhecimento e diálogo inspiram a vida - para o público geral, traz exemplos e dá sugestões de como mudar a forma de falar sobre depressão, acolher quem precisa de ajuda e engajar na busca por ajuda médica; Papo reto sobre saúde mental – focado em adolescentes e jovens; Depressão: como acolher no ambiente de trabalho - direcionado a todos os agentes do ambiente corporativo, de líderes a colaboradores, conscientizando sobre a responsabilidade de todos para a preservação da saúde mental no trabalho.

Além disso, o internauta também tem acesso ao game Jornada do Acolhimento, jogo online que aborda os desafios que fazem parte da realidade dos milhões de brasileiros com depressão. E ainda pode assistir ao documentário “Existir e Resistir: o Desafio da Depressão”, produzido em parceria com o Discovery Channel, que tem o objetivo de requalificar a conversa sobre a depressão por meio das histórias de seis pacientes que aprenderam a lidar com a doença.

