Educação – St Nicholas School inaugura seu novo prédio em Alphaville

Foto: Divulgação

Para celebrar a inauguração oficial do mais novo prédio da St Nicholas School de Alphaville, um evento bem especial reuniu mais de 60 pessoas no final da tarde de 10/novembro nas instalações da escola. O objetivo foi mostrar para um grupo seleto de convidados toda a versatilidade do novo espaço que se transforma de acordo com as necessidades dos alunos e professores.

O coquetel de boas-vindas contou com a apresentação artística dos alunos da escola que mostraram seus talentos com instrumentos musicais e recitando poemas vencedores do Made in Brasil realizado na St Nicholas em 2022.

Em seguida os diretores Selma Moura e Simon Lee discursaram e a Fundadora Mrs Anna Kirsten cortou a faixa que simboliza a inauguração oficial do novo prédio. Um tour guiado pela imponente estrutura de três andares finalizou o evento.

Durante esta experiência os convidados tiveram a oportunidade de entrar em contato direto com os representantes do corpo docente da escola e assim tiraram dúvidas e puderam saber mais sobre a metodologia de ensino utilizada na St Nicholas School.

Sobre o novo prédio

O terreno de grande magnitude impressiona e o destaque fica para a perceptível sinergia entre o prédio e a natureza ao redor. O projeto assinado pelo tradicional escritório Aflalo/Gasperini Arquitetos se preocupou muito com a boa ventilação, boa incidência do sol e integração entre os ambientes interiores e exteriores.

Tudo para ajudar na formação dos alunos e trazer qualidade de vida para eles. Assim, grandes janelas de vidro substituíram as paredes para facilitar essa entrada de luz natural e, principalmente, valorizar a abundante natureza da região que proporciona uma vista maravilhosa de muita área verde.

Do lado de dentro os alunos se sentem acolhidos e inspirados com um moderno media center à disposição – em que podem até mesmo gravar podcasts. A área de lazer também merece destaque já que possibilita muita integração e socialização. Uma biblioteca completíssima dá suporte ao aprendizado e, assim como os novos laboratórios e salas de aula ainda mais equipadas, é um espaço multifuncional. As mobílias escolhidas a dedo vão de pequenos cubos e puffs a mesas grandes de diferentes alturas.

Todas as áreas possibilitam vários tipos de atividades que fazem parte dos interesses dos alunos. Os espaços são múltiplos, estão em movimento e são muito adaptáveis.

A expansão demorou cerca de um ano e meio para ser concluída e é apenas o começo. A St Nicholas acredita no grande potencial da região que está em constante crescimento. E, os próximos passos incluem a construção de um campo de futebol, novas salas de aula, nova cozinha e muito mais.

Um fato curioso sobre o novo prédio é que alunos e professores foram convocados para ajudar no projeto. Do departamento de música ao de tecnologia, todos deram sugestões e ajudaram a criar o ‘design thinking’ de forma democrática. Com isso, a transformação alinhou os ambientes da melhor forma com as práticas pedagógicas da St Nicholas, criando espaços que vão de encontro com a missão e os princípios de aprendizagem do IB.

A unidade de Alphaville oferece os programas Primary e Middle Years e fica na Avenida Honório Alvares Penteado, 5463 – Alphaville.