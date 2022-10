TASTE LAB, COLETIVO GOURMET EXCLUSIVO DA BRMALLS, INAUGURA HOJE NO SHOPPING TAMBORÉ

Foto: brMalls

Inspirado nos maiores food halls europeus, local reúne lazer e convivência, com gastronomia democrática, na região de Alphaville

R$ 80 milhões em investimento no espaço, com áreas interna e externa de lazer e um parque infantil à disposição do público

Jun Sakamoto, Pizzaria Camelo, Prima Porteña e Davvero estão entre as atrações gastronômicas do Taste Lab

Um ambiente único no estado de São Paulo, que mistura gastronomia e entretenimento, em espaço descomplicado, moderno e com uma culinária assinada por chefs renomados. Essa é a proposta do Taste Lab, coletivo gastronômico idealizado pela brMalls, administradora do Shopping Tamboré. Com investimento de R$ 80 milhões, o espaço inspirado nos maiores centros gastronômicos da Europa e Estados Unidos, contará com 18 operações e inaugura no dia 26 de outubro, junto a nova ala do empreendimento, com um novo conceito aberto à disposição dos clientes.

Esta será a primeira unidade do Taste Lab no estado de São Paulo e a terceira da brMalls em todo o país. “O projeto firma o compromisso da brMalls em inovar, investir na região e trazer aos nossos consumidores o que há de mais atual e tendência, com um espaço aconchegante, interativo e contemporâneo. Temos a convicção de que os shoppings, pela localização estratégica, precisam ser espaços cada vez mais multifuncionais, com extensas atividades culturais, de lazer e serviço. Uma experiência centrada no consumidor”, afirma Vicente Avellar, diretor de operações da brMalls.

Outra novidade do Taste Lab é o fato que ser um verdadeiro laboratório para os chefs experimentarem e testarem menus e pratos novos, trazendo a exclusividade e novidades em primeira mão ao público de Alphaville. Dentre os nomes confirmados para marcar a chegada do Taste Lab em solo paulista estão Jun Sakamoto, com culinária japonesa; Pizzaria Camelo, que completa 65 anos de tradição e renome; Prima Porteña com seus grelhados à parrilla dos hermanos argentinos; e Rinconcito Peruano, enriquecendo o time da gastronomia estrangeira.

O festival conta ainda com a Dogma e suas cervejas artesanais; a APTK para quem não dispensa bons drinks nos passeios; o Arais do Carlinhos e seus famosos sanduíches em pão pita; os suculentos hamburgueres artesanais da Vinil Burger; os vinhos selecionados da Grand Cru; os premiados gelatos da Davvero; os cafés especiais da One Bite Coffee; as mais diversas tapas do El Txoko; além dos sucos e smoothies do Natural Factory.

Para pedir os pratos servidos no local a Pede Pronto, parceira dos eventos itinerantes, perpetua essa união também na atração fixa. “A parceria de Pede Pronto com a BR Malls, como o meio de pagamento oficial nas edições do Taste Lab tem sido um sucesso. Somando todas as edições em que participamos, são mais de 45 mil pedidos realizados pela plataforma e R$1,6 milhões transacionado. Por isso, nada mais natural do que participarmos também desse novo formato do Taste Lab, como uma praça de alimentação fixa no Shopping Tamboré. Temos certeza de que será mais um sucesso e tem tudo a ver com o nosso propósito, de proporcionar experiências únicas aos consumidores, em todos os seus momentos de compra. Além de Pede Pronto oferecer praticidade e rapidez ao fazer os pedidos, também ajudamos a promover a inclusão, permitindo que esses consumidores tenham acesso à alta gastronomia por um preço acessível”, diz João Bibar, General Manager de Pede Pronto.

A inauguração vem brindar e encerrar o ano de comemorações dos 30 nos do Shopping Tamboré, oferecendo um empreendimento mais moderno, com marcas top of mind e novas atrações. “São mais de 1.2 milhão de pessoas que vem mensalmente nos visitar e nosso objetivo é sermos cada vez melhores para atender os anseios deste público tão fiel, que vem acompanhando a evolução do Tamboré ao longo das últimas décadas. Somos a extensão da casa dos nossos frequentadores e queremos estar juntos nessa jornada de felicidade e oportunidade” afirma Rafael Moral Marques, superintendente do Shopping Tamboré.

O espaço vai muito além da gastronomia, sendo idealizado para ser um centro de convivência cultural para os clientes. Lá, será possível desfrutar música ao vivo e atrações, em especial aos finais de semana, para entreter o público. Além da música ambiente cuidadosamente selecionada, o Taste Lab proporciona uma atmosfera de descompressão por meio da interação entre áreas interna e externa com um espaço de lazer completo e um parquinho infantil.

O projeto, grandioso desde sua concepção, foi realizado pelo escritório de arquitetura Broadway Malyan, responsável pela arquitetura de espaços emblemáticos ao redor do mundo, como o Terminal A, em Port Miami, e o Mann Island, no Reino Unido.

Sobre o Shopping Tamboré

Presente há 30 anos na região de Alphaville, o Shopping Tamboré conta com um ambiente agradável, confortável e ao ar livre, proporcionando aos seus clientes um variado mix de lojas que agrada a toda família. Como um destino de entretenimento, gastronomia e experiências, o shopping traz marcas icônicas como Maria Filó, Animale, Reserva, Shoulder, Pirajá, Nanica, Le Pain Quotidien, Carlo’s Bakery, Petit Paris 6, Madero, Saj, Manihi e Outback, entre outras, além de uma série de opções de lazer e abertura do Taste Lab, novo polo gastronômico do shopping.

Sobre a brMalls

A brMalls é referência no setor de varejo no Brasil e tem em seu portfólio mais de 30 shoppings centers – sendo 26 de administração própria e outros cinco com participação – relevantes nas cinco regiões do país. Os estabelecimentos estão presentes nos estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Orientada pela inovação e com o propósito de transformar seus espaços em destinos de felicidade e oportunidades, a companhia busca promover – com um mix diversificado – a melhor experiência ao consumidor e gerar resultados sólidos e de longo prazo para lojistas e investidores.

Sobre o Pede Pronto

Muito mais do que um aplicativo de delivery, Pede Pronto é uma solução completa de pedidos digitais, que permite ao usuário escolher e pagar refeições em restaurantes, cafés, lanchonetes, shows, estádios e outros eventos, com antecedência e sem filas. A plataforma é um negócio da Alelo que veio para simplificar a rotina dos consumidores e promover uma transformação digital dos estabelecimentos comerciais ao permitir a digitalização do cardápio e do atendimento. A tecnologia do app incentiva a inovação e melhora a experiência do consumidor, otimizando o atendimento dos estabelecimentos. Os pagamentos também são mais ágeis, pois é possível pagar direto pelo celular, com cartões refeição ou de crédito, e, melhor ainda, sem utilizar a maquininha.