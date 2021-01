Prefeito Marcos Tonho comunica em rede social a chegada da Coronavac em Santana de Parnaíba

Fotos: Reprodução Facebook

Ao final do dia, o prefeito Marcoa Tonho de Santana de Parnaíba, comunicou em sua rede Social Facebook, que o município de Santana de Parnaíba recebeu, hoje, 1480 doses da Coronavac, que começarão a ser aplicadas amanhã.

A princípio, serão vacinados os profissionais do Centro de Tratamento ao Coronavírus – CTC Fernão Dias, e do PAM Santa Ana, no Centro e UPA Fazendinha. As primeiras aplicações da vacina levam em conta o alto índice de exposição destes profissionais ao vírus, já que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.