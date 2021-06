3ª edição do Programa Parnaíba Mais Leve foi iniciada em evento no dia 18

Fotos: Marcio Koch/ Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, através da Secretaria da Mulher e da Família, realizou a abertura da 3ª edição do Programa Parnaíba Mais Leve. Para estimular as mulheres a combater o sedentarismo, a Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba, cuja secretária é Selma Cezar, lançou o programa “ Parnaíba Mais Leve”. O evento contou com a participação de autoridades e parceiros do projeto.

O Parnaíba Mais Leve tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância do cuidado com a saúde por meio da criação de novos hábitos (alimentação saudável), prática de atividades físicas, perda de peso e medidas, elevação da autoestima, tendo como resultado final a busca da qualidade de vida das inscritas.

No momento, o programa conta com 800 inscritas e contou com centenas de participantes no evento de lançamento do Estádio Municipal. Respeitando todas as orientações de restrição da Covid-19.

O programa que teve início no dia 19, e terá a duração de 3 meses e para despertar a mulher para um corpo e mente mais saudável, o emagrecimento consciente, auxiliar a alcançar um peso desejado e prevenir doenças.

Prestigiaram o evento dirigido por Selma Cezar, o prefeito Marcos Tonho, a primeira dama e presidente do FSS – Fundo Social de Solidariedade Vanessa Ferreira Pereira, a vice-prefeita Rosalia Dantas, o ex-prefeito e, o atual apresentador de programa de TV, Elvis Cezar.