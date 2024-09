7 de Setembro – “Escola: uma construção de saberes” é tema do desfile cívico de Santana de Parnaíba

Foto: Arquivo Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza neste sábado, feriado de 7 de setembro, o desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. O evento, que é considerado um dos mais tradicionais da cidade, será na avenida Tenente Marques, 5.555, no bairro da Fazendinha, a partir das 9h.

Segundo a Secretaria de Educação, responsável pela organização, o desfile contará com mais de 5 mil participantes. Entre as alas, destaque para os colégios municipais, secretarias, universidades, orquestras, associações, cooperativas, instituições beneficentes, Guarda Mirim e grupos da terceira idade. Haverá ainda apresentações das polícias Militar, GCM e Civil, do Exército, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Em virtude da montagem da estrutura do evento, o trecho onde será realizado o desfile cívico será interditado no dia 7 de setembro, das 6h às 14h.

Desfile Cívico 7 de Setembro

Local: Avenida Tenente Marques, 5.555 – Fazendinha Dia: 7/9/2024 Horário: 9h