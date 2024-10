Pelo 8º mês seguido Santana de Parnaíba tem saldo positivo na geração de empregos

Foto: Marcelo Casal Jr. / Secom

A cada mês, os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, trazem boas notícias para Santana de Parnaíba. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a cidade teve saldo de 3.018 empregos, com 23.077 admissões e 20.059 desligamentos. O melhor mês foi fevereiro, com 641 empregos gerados.

Com esses índices, Santana de Parnaíba se consolida como um dos municípios que mais gera empregos no Estado, e está entre os primeiros da zona oeste da região metropolitana de São Paulo. O setor que mais gerou novas ocupações, nos oito primeiros meses do ano, foi o de serviços (1.711), seguido pelo comércio (582), indústria (400), construção (317) e agropecuária (8). Os dados referem-se a empregos via CLT.

Esses bons resultados foram impulsionados pelo crescimento econômico da cidade e pelas políticas adotadas pela prefeitura, como leis de fomento, Lei de Liberdade Econômica, programa Inova Parnaíba (centro de startups), Feira de Negócios e Empregos, oferta de cursos, além da manutenção de dois Postos de Atendimento ao Trabalhador.