Ações de combate e campanha de conscientização contra a dengue são intensificadas em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

Visitas casa a casa, monitoramento constante, mutirões de limpeza, atendimento às denúncias e a organização dos serviços de saúde para acolher pacientes com suspeita de dengue são algumas das ações realizadas diariamente

Com a chegada do Verão, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, ocorre de forma acelerada. Em 2024, o Brasil enfrentou um aumento significativo no número de casos confirmados e óbitos pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 6,4 milhões de casos prováveis e 6 mil mortes em todo o país.

Em Santana de Parnaíba, no ano passado, foram registrados 5.683 casos confirmados da doença e três óbitos. Embora o número de mortes não tenha sido elevado, desde outubro de 2024, a prefeitura vem intensificando gradualmente as ações de combate, com atividades diárias em todo o município, visando proteger a saúde da população.

As medidas incluem visitas domiciliares, monitoramento constante, mutirões de limpeza, atendimento às denúncias, campanhas educativas voltadas à conscientização da população e a organização dos serviços de saúde para acolher pacientes com suspeita de dengue. A administração municipal também realiza ações nas escolas, envolvendo crianças e adolescentes, e promove conteúdos informativos nas redes sociais.

Além disso, os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) recebem treinamentos contínuos para atender casos suspeitos, realizar coletas em locais com potenciais criadouros e encaminhar amostras para análise.

SINTOMAS E PREVENÇÃO

Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral que afeta bebês, crianças e adultos. A doença apresenta quatro sorotipos diferentes e pode causar sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas (em alguns casos, pode não haver sintomas). Em quadros mais graves, pode ocorrer manchas vermelhas na pele, sangramentos nas gengivas e no nariz, dor abdominal intensa e vômitos persistentes.

A prevenção continua sendo a melhor estratégia contra a doença. Pequenas atitudes diárias, como eliminar focos de água parada, podem fazer uma grande diferença na redução da proliferação do mosquito e na proteção da saúde da comunidade. É essencial que cada cidadão adote medidas preventivas em sua rotina e colabore com as ações da prefeitura.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Eliminação de Criadouros: Qualquer recipiente que acumule água parada pode se transformar em um foco de proliferação do mosquito. Garrafas, pneus, vasos de plantas e calhas devem ser mantidos limpos e secos. É importante verificar semanalmente todos os locais que podem acumular água.

Uso de Repelentes: Especialmente em áreas com maior infestação, o uso de repelentes é recomendado para evitar picadas. Proteja-se, principalmente no início da manhã e no final da tarde, quando o mosquito é mais ativo.

Telagem de Janelas e Portas: Instalar telas em janelas e portas pode ajudar a impedir a entrada de mosquitos nas residências, criando uma barreira física contra o vetor.

Informação e Conscientização: A informação é uma poderosa aliada na luta contra a dengue. A população deve ser informada sobre os riscos da doença e as formas de prevenção através de campanhas educativas, palestras e distribuição de materiais informativos.

DISPONIBILIDADE DA VACINA

A vacina Qdenga contra a dengue está disponível nas Unidades Básicas e Avançadas de Saúde de Santana de Parnaíba, sendo aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta o maior número de hospitalizações no Brasil. O Ministério da Saúde incorporou essa vacina ao Sistema Único de Saúde (SUS) no final de 2023. A vacina é administrada em duas doses, com intervalo de três meses, e o Brasil é o primeiro país a disponibilizá-la de forma universal no sistema público de saúde.

CUIDADO REDOBRADO

De acordo com o painel do Ministério da Saúde, em 2025, foram registrados 352.249 casos prováveis de arboviroses (dengue, zika e chikungunya) na primeira semana epidemiológica do ano, com 176 óbitos confirmados. A região Sudeste concentra 61,8% das ocorrências, com destaque para os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Nesse cenário, as ações de educação e prevenção continuam sendo fundamentais para evitar a proliferação do mosquito e a transmissão das doenças. A participação ativa da população, em colaboração com os ACEs é crucial na busca e eliminação de criadouros do mosquito.

INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA

Nos últimos 11 anos, a gestão municipal de Santana de Parnaíba tem investido fortemente no fortalecimento das políticas de vigilância epidemiológica. Foram construídas 30 novas unidades de saúde, e a contratação de novos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias tem sido uma prioridade. Porém, a prevenção à dengue é um compromisso de todos. Cada pequena ação conta na luta contra o mosquito e na proteção da saúde coletiva.

A gestão municipal continua dedicada a promover a conscientização e implementar medidas preventivas, mas é fundamental que a população também faça sua parte para manter a cidade saudável e livre da dengue.