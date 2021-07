Santana de Parnaíba – Adolescentes já podem realizar o pré-agendamento para a vacinação e munícipe que recusar vacina irá para final da fila

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio do Decreto de número 4.596, autoriza a Secretaria Municipal de Saúde, decreta que, quando o munícipe se negar a tomar a vacina de determinada marca, a assinar um termo de responsabilidade e direcioná-lo para o final do cronograma de vacinação. Esse decreto, visa impedir que o munícipe se negue a tomar a vacina escolhendo assim o dia para determinada marca de sua preferência. Segundo o Decreto, no termo não será especificado qual vacina foi recusada e nem de qual sua preferência, mas constará a informação da recusa no prontuário médico.

O Governo de São Paulo anunciou a imunização de mais grupos. Até final de setembro, crianças e adolescentes maiores de 12 anos serão vacinadas, com início previsto para 23 de agosto. O Estado de São Paulo já aplicou 31.969.923 doses, sendo 23.553.546 primeira dose e 7.396.107 segunda dose 1.019.970 dose única.

Santana de Parnaíba na luta contra o coronavírus

Santana de Parnaíba segue como a segunda cidade da região com a menor taxa de letalidade, 2,50%. Foram registrados 356 óbitos, de um total de 14.228 casos confirmados e com 114 pacientes internados e 13.757 pacientes curados. A cidade possui no total 68 leitos, tendo apenas 26% deles ocupados.

Já foram vacinados 82.744 munícipes, sendo 62.095 1ª dose, 16.934 2ª doses e 3.715 dose única.

Vacinação contra a Covid no final de Semana

No próximo sábado (24) na Arena de Eventos, está previsto a vacinação para maiores de 30 anos que realizaram o pré-agendamento por meio do site da prefeitura, já a partir do dia 26 (segunda-feira) as USAs e UBSs estarão realizando a vacinação.

Vacinação adolescentes

Vale ressaltar que no site da prefeitura já estão sendo realizados os pré-agendamentos da vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes a partir dos 12 anos em 3 opções: adolescentes com comorbidades, adolescentes gestantes e adolescentes sem comorbidades. Para realizar o agendamento acesse santanadeparnaiba.sp.gov.br.