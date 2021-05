Agentes continuam atuando contra a Dengue em Santana de Parnaíba mesmo em tempos de pandemia

Foto: Dario Souza/ Secom

A Secretaria da Saúde de Santana de Parnaíba, por meio do Setor da Dengue, tem executado diversas ações ao decorrer do ano no combate à doença, já que em decorrência das chuvas ocorre o aumento do número de casos de infectados pelo mosquito Aedes Aegypti e com isso esse trabalho é reforçado.

Mesmo durante a pandemia, os agentes continuam realizando ações na cidade, que acontecem por meio de visitas de rotina nas residências todos os dias da semana, nas empresas de reciclagem duas vezes ao mês e nas unidades de saúde a cada noventa dias, fazendo questionários e orientações aos munícipes, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

A visita domiciliar está limitada apenas na área peridomiciliar (frente, lados, fundo do quintal ou terreno), sendo não recomendado adentrar nas casas com o morador de idade a partir de 60 anos, pertencente ao grupo de risco ou em casos de sintomas compatíveis à Covid-19.